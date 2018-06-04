Оппозиционер Дмитрий Гудков сдал документы на выдвижение кандидатом в мэры Москвы

Оппозиционный политик Дмитрий Гудков подал документы для выдвижения кандидатом на должность мэра Москвы, сообщили "Интерфаксу"
в Мосгоризбиркоме. Там отметили, что Гудков подал документы как индивидуальный предприниматель. Поскольку он выдвинут партией "Гражданская инициатива", для регистрации ему надо собрать только подписи муниципальных депутатов в свою поддержку, а подписи избирателей не требуются.
Таким образом, кандидатами в мэры выдвинулись 18 человек: 12 самовыдвиженцев и шесть представителей партий. Среди них действующий мэр Москвы Сергей Собянин, глава Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин, журналист Антон Красовский, лидер группы "Коррозия металла" Сергей "Паук" Троицкий, предприниматель Герман Стерлигов.
КПРФ на выборах мэра Москвы в случае регистрации будет представлять экс-депутат Госдумы Вадим Кумин, "Справедливую Россию" - глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов. От партии "Зеленые" на выборы идет летчик-космонавт Сергей Ревин, еще один "экологический" кандидат - лидер партии "Альянс Зеленых" Александр Закондырин.
На прошлой неделе телеканал "Дождь" сообщил, что мэрия Москвы и Администрация президента хотят обойтись только "скучными" кандидатами
на выборах в столице, без Гудкова, Яшина и Красовского. Камнем преткновения для их участия в выборах является муниципальный фильтр: всем кандидатам нужно заручиться поддержкой не менее 110 муниципальных депутатов, а большинство в районных советах принадлежит "Единой России". Таким образом, партия власти, по сути, обладает монополией на выбор оппонентов для Собянина.
Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов назвал муниципальный фильтр "отвратительной вещью" и призвал Совет муниципальных образований столицы помочь кандидатам со сбором подписей
"из уважения к москвичам". В организации ответили, что готовы предоставить свою площадку, чтобы все кандидаты, подавшие документы в Мосгоризбирком на выдвижение, смогли представить свои программы и в тесном диалоге с муниципальными депутатами обсудить ключевые вопросы, касающиеся городской жизни. Список кандидатов, допущенных к выборам мэра Москвы, определится к 13 июля.