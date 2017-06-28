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Две больницы в районе "Лужников" попали в "зону отчуждения" из-за ЧМ
18 июня 2018 г. | Время публикации 15:40
Рубрики: Городская инфраструктура  
 
Moscow-Live.ru
Две московские больницы в районе стадиона "Лужники" попали в зону перекрытий из-за чемпионата мира по футболу. Пожилые пациенты жалуются на связанные с этим неудобства, рассказал "МБХ медиа" врач-кардиолог Первого московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова Антон Родионов.

В "зону отчуждения" попали Городская клиническая больница N61 и Университетская клиническая больница N1. В дни проведения матчей в УКБ N1 можно подъехать только при наличии специального пропуска или на общественном транспорте. При этом многим пациентам больницы больше 60 лет. Положить кого-то в больницу или забрать оттуда на своей машине родственники не смогут.

"В 61 больнице все еще хуже. В дни игр там блокада. Одна из улиц, 10-летия Октября, перегорожена блоками. Я видел, как машина скорой помощи вынуждена объезжать их и прыгать через бордюр", - рассказал Родионов. По его словам, две улицы заблокированы ежедневно, даже не в дни матчей. Врач отметил, что это не "прям уж какая-то катастрофа", но назвал неправильным решение заблокировать нормальную работу больниц в дни ЧМ.



Пациенты уже давно жалуются на запрет парковки и даже остановки около больниц и других социальных учреждений, что создает большие неудобства для пациентов с ограниченными возможностями и пожилых людей. В Центре организации дорожного движения это назвали "упорядочением" ситуации с парковками, а установку запрещающих знаков объяснили жалобами жителей.

В июне 2017 года запрет парковок около больниц вызвал скандал. Жена народного артиста СССР Владимира Этуша, попавшего в реанимацию после падения на лестнице больницы, заявила, что ее 95-летний супруг получил травму из-за того, что ей пришлось оставить его одного и искать место для парковки. После этого власти Москвы обещали заняться вопросом парковок у больниц, но жалобы продолжают поступать.
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