Таксиста, въехавшего в толпу пешеходов на Ильинке, проверят на вменяемость

Водителя такси, въехавшего в пешеходов
на улице Ильинке 16 июня, проверят на вменяемость, сообщил "Интерфаксу"
источник, знакомый с ситуацией. "После проведения необходимых первичных следственных мероприятий он будет направлен на психолого-психиатрическую экспертизу в целях установления психического состояния до и во время ДТП", - сообщил собеседник агентства.
В больницах остаются трое россиян, пострадавших в результате наезда такси. В департаменте здравоохранения сообщили, что они находятся в удовлетворительном состоянии и скоро будут выписаны. Всего, по данным департамента, в ДТП пострадали восемь человек, были госпитализированы пятеро женщин: две россиянки, две гражданки Мексики и гражданка Украины.
В Кремле пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим. "У нас, конечно, отлегло от сердца, когда мы узнали, что, слава богу, без жертв обошелся этот инцидент. Безусловно, мы желаем скорейшего выздоровления тем людям, которые получили ранения в результате этого инцидента", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. За деталями он посоветовал обращаться в правоохранительные органы.
ДТП на Ильинке не рассматривается как теракт. Уголовное дело
возбуждено по статье 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Водитель автомобиля - гражданин Киргизии Анарбек Чингиз 1990 года рождения - пытался скрыться с места происшествия, но был задержан. В понедельник следствие обратится в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения.
На допросе таксист сказал, что провел за рулем около 20 часов и перепутал педали газа и тормоза, когда якобы хотел пропустить на дороге другого человека. Попытку сбежать с места аварии мужчина объяснил испугом, что его "убьют сейчас". Он также сказал, что не был пьян, и сожалеет о произошедшем. "До клиента оставалось сто метров... потом хотел домой поехать поспать", - пояснил он.
По его словам, водительское удостоверение он имеет с 2013 года и в Москве работает около месяца. Между тем в Центре организации дорожного движения отметили, что у компании такси "Чекпоинт", чья машина въехала в пешеходов, нет аккредитации на работу в столице во время чемпионата мира по футболу.
Блогеры и общественные деятели усомнились
в том, что наезд на пешеходов был неумышленным. "То, что он не заснул, то, что это не усталость, когда смотришь видео, совершенно понятно. Он подъезжает к багажнику впереди стоящей машины, подтормаживает, резко перекладывает руль вправо, с добавлением газа выезжает на тротуар и перекладывает руль чуть влево, чтобы не упереться в стену. То есть он совершенно сознательно направляет машину в скопление людей", - прокомментировал политик Евгений Ройзман.
Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев в свою очередь назвал произошедшее несчастным случаем и призвал не устраивать "гонений и притеснений" граждан республики, работающих в России. "Это очень печально, но наезд был совершен неумышленно", -
подчеркнул он. Вместе с тем Абылгазиев от имени правительства принес извинения пострадавшим и пригласил их на отдых и реабилитацию в Киргизию. "У нас прекрасные условия для восстановления здоровья и увлекательного отдыха. Мы готовы взять на себя
все расходы по перелету и организации отдыха пострадавших", - сказал премьер страны.
Абылгазиев поручил министру внутренних дел Киргизии Кашкару Джунушалиеву в ходе грядущей поездки в Москву навестить пострадавших, а также встретиться с виновником ДТП и решить вопрос оказания ему квалифицированной юридической помощи.