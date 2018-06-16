Таксиста, въехавшего в толпу пешеходов на Ильинке, проверят на вменяемость

17 июня 2018 г. "Это теракт": Ройзман не поверил силовикам, объявившим инцидент с такси в Москве несчастным случаем

В МВД настаивают, что произошедшее было обычным ДТП, однако на кадрах с места инцидента видно, как автомобиль целенаправленно выруливает на тротуар и врезается в толпу. Полиция в РФ всегда признавала теракты крайне неохотно.