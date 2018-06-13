Шестун рассказал из СИЗО, где погиб топ-менеджер "Роскосмоса", о конфликтах с губернатором Подмосковья

14 июня 2018 г. Суд арестовал главу Серпуховского района Подмосковья Шестуна

Сам обвиняемый Александр Шестун утверждает, что уголовное дело в отношении него было сфабриковано. "Моя позиция открытая, я всегда стоял на рельсах интересов жителей Серпуховского района", - добавил чиновник.