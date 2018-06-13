Шестун рассказал из СИЗО, где погиб топ-менеджер "Роскосмоса", о конфликтах с губернатором Подмосковья

Глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, арестованный
по уголовному делу о превышении полномочий, попросил членов Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) донести детали его задержания до главы Совета по правам человека при президенте РФ Михаила Федотова и уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой. Об этом сообщает телеканал "Дождь"
.
Шестун содержится в СИЗО N5 в районе станции метро "Водный стадион", в восьмиместной камере, где вновь прибывшие находятся в течение недели. Позже его распределят в одну из камер с постоянными соседями, телевизором и холодильником. В марте 2017 года в СИЗО N5 нашли мертвым топ-менеджера "Роскосмоса" Владимира Евдокимова
. Его смерть от трех ножевых ранений, по недавно обнародованным данным экспертизы, признана самоубийством.
Шестун рассказал члену ОНК Когершын Сагиевой о конфликте с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым и другими высокопоставленными лицами, который, по его мнению, привел к "войне" и аресту. По словам чиновника, Воробьев отказался выдать лицензию на добычу песка и гравия на неиспользуемых землях, которые тем не менее стояли на учете.
"При Громове [бывшем губернаторе Подмосковья] было так: что-то нужно? Спонсируйте волейбольную команду. А Воробьев отправил ко мне решалу, который сказал: давайте взятку. А оформим как консалтинговые услуги. Цена "консалтинговых услуг" - один доллар за куб, выходило около одного миллиарда рублей. Ну, это нереальная сумма за песок и гравий", - рассказал Шестун. Когда он обратился с этим вопросом к Воробьеву, губернатор, по его словам, "начал орать" на него матом.
Второй конфликт с главой региона возник по поводу строительства легкого метро. "Я Воробьеву говорил, это нереальный проект, мы его не сможем реализовать. Просто потока не будет, не окупятся вложения", - рассказал Шестун. Год назад губернатор Подмосковья сообщил о приостановке
разработки проекта, "чтобы не допустить ошибки". Он объяснил, что без интеграции с Москвой проект уязвим, а инвесторы не торопятся финансировать легкое метро.
Шестун также рассказал о "предательстве" со стороны начальника управления "К" ФСБ Ивана Ткачева, с которым у главы Серпуховского района, по его словам, была дружба. "Сначала появилось дело, будто я дом нелегально построил... А потом он [Ткачев] предложил мне встречу с Андреем Яриным [начальником Управления президента России по внутренней политике], чтобы якобы защитить. Там они меня заставляли отказаться от участия в выборах", - рассказал арестованный чиновник.
Потом Ткачев, по его словам, потребовал запретить в районе митинг против свалок, от чего Шестун отказался. "И когда я согласовал этот митинг, в район приехали 100 сотрудников ФСБ, начали проверять всех. Они арестовали трех шестидесятилетних женщин по трем уголовным делам. Одну за то, что неправильно оформила участок, вторую якобы за то, что истратила 500 тысяч рублей, третью - за выписки из похозяйственной книги", - сказал Шестун.
После этого глава Серпуховского района "на всякий случай" записал ролик об угрозах и шантаже
в свой адрес. "Тогда я не хотел репутационных потерь для ФСБ и Администрации президента, но я решил его выложить в случае смертельной угрозы", - пояснил чиновник. Он признался, что не ожидал реального ареста, так как "областной СК никогда не играл в политические игры в отличие от областного ФСБ". Кроме того, Шестун активно участвовал в "игорном деле" против подмосковных прокуроров и надеялся, что это сыграет свою роль.Обыски
у Шестуна прошли в тот день, когда он собирался зарегистрироваться кандидатом на пост главы Серпуховского района на предстоящих выборах. "Влезли в окна, испугали пятерых детей, грубо меня помяли, хотя я не сопротивлялся", - отметил чиновник.