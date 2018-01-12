

"Коммерсант": власти Москвы хотят отменить общественные слушания по свалкам Рубрики: Общество

Moscow-Live.ru



Закон об отходах и ряд других нормативно-правовых актов могут изменить для "упрощения порядка создания" объектов мусорной инфраструктуры в Москве. По словам знакомого с ситуацией источника, предложения подготовлены столичным правительством и уже переданы в Минприроды и Росприроднадзор в неофициальном порядке. Согласно документу, в законе об отходах предлагается предусмотреть возможность строительства и эксплуатации в субъектах РФ площадок "накопления обработанных твердых коммунальных отходов" для складирования на срок до семи лет. Сегодня максимальный срок хранения отходов на временных площадках составляет 11 месяцев. Необходимость таких изменений, в частности, связана с тем, что эксплуатация свалок в черте Москвы возможна только до 2025 года, а временные площадки частично решат проблему нехватки мусорных мощностей.



Кроме того, столичные власти настаивают на уменьшении размера санитарно-защитных зон сортировочных станций, объектов обезвреживания и перегрузки твердых коммунальных отходов. Для мусоросжигательных заводов такая зона может составить 300 метров вместо нынешних 500-1000 метров, а для станций переработки и сортировки отходов санитарная зона сократится с тысячи до 500 метров. Ранее глава столичного департамента природопользования Антон Кульбачевский обращал внимание на необходимость создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации отходов, однако заявил, что в Москве их создать не получится из-за отсутствия свободных площадей для санитарно-защитной зоны.



Уменьшение санитарных зон также позволит создать некие погрузочно-разгрузочные железнодорожные кластеры: напомним, ранее Минприроды обсуждало с РЖД проект организации вывоза мусора



Помимо этого, предлагается изменить Градостроительный кодекс, отменив проведение публичных слушаний при изменении вида разрешенного использования земель, что должно обеспечить проведение "срочных и среднесрочных инициатив правительства Москвы по строительству объектов по обращению с ТКО". Обязательные общественные слушания при строительстве мусорных объектов предлагается заменить "на решение специальной комиссии". По словам экспертов, эти меры упростят выделение земли под строительство объектов обращения с отходами, и учитывая действительно сложную ситуацию с отходами в регионе, это вполне допустимо при условии контроля со стороны правительства. Однако Минприроды едва ли возьмет на себя ответственность за такую идею.



В пресс-службе Минприроды и Минстроя РФ заявили, что подобные поправки в министерство не поступали, передает ТАСС. "Очевидно, что в московском регионе потребуются нестандартные решения, но едва ли они коснутся базовых принципов регулирования, в частности изменения института общественного обсуждения и экологической экспертизы", - сообщил сотрудник пресс-службы Минприроды.



Ранее руководство и жители соседних с Москвой областей



В Минприроды поступили предложения изменить законодательство для упрощения процедуры создания мусорных объектов в Москве. В частности, общественное обсуждение проектов создания мусорных объектов планируется заменить на решение специальной комиссии, а также сократить размеры санитарно-защитных зон для создания "погрузочно-разгрузочных железнодорожных кластеров". Эксперты связывают предложения с идеей вывоза мусора из Москвы, и сомневаются, что Минприроды возьмет на себя ответственность за такие поправки. Об этом сообщает "Коммерсант" Закон об отходах и ряд других нормативно-правовых актов могут изменить для "упрощения порядка создания" объектов мусорной инфраструктуры в Москве. По словам знакомого с ситуацией источника, предложения подготовлены столичным правительством и уже переданы в Минприроды и Росприроднадзор в неофициальном порядке. Согласно документу, в законе об отходах предлагается предусмотреть возможность строительства и эксплуатации в субъектах РФ площадок "накопления обработанных твердых коммунальных отходов" для складирования на срок до семи лет. Сегодня максимальный срок хранения отходов на временных площадках составляет 11 месяцев. Необходимость таких изменений, в частности, связана с тем, что эксплуатация свалок в черте Москвы возможна только до 2025 года, а временные площадки частично решат проблему нехватки мусорных мощностей.Кроме того, столичные власти настаивают на уменьшении размера санитарно-защитных зон сортировочных станций, объектов обезвреживания и перегрузки твердых коммунальных отходов. Для мусоросжигательных заводов такая зона может составить 300 метров вместо нынешних 500-1000 метров, а для станций переработки и сортировки отходов санитарная зона сократится с тысячи до 500 метров. Ранее глава столичного департамента природопользования Антон Кульбачевский обращал внимание на необходимость создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации отходов, однако заявил, что в Москве их создать не получится из-за отсутствия свободных площадей для санитарно-защитной зоны.Уменьшение санитарных зон также позволит создать некие погрузочно-разгрузочные железнодорожные кластеры: напомним, ранее Минприроды обсуждало с РЖД проект организации вывоза мусора из Москвы в регионы , однако достигнуть договоренности с РЖД по тарифным решениям им не удавалось. Минприроды пока не планирует менять базовые принципы регулирования деятельности по утилизации отходов и отказываться от общественного обсуждения схем размещения свалок.Помимо этого, предлагается изменить Градостроительный кодекс, отменив проведение публичных слушаний при изменении вида разрешенного использования земель, что должно обеспечить проведение "срочных и среднесрочных инициатив правительства Москвы по строительству объектов по обращению с ТКО". Обязательные общественные слушания при строительстве мусорных объектов предлагается заменить "на решение специальной комиссии". По словам экспертов, эти меры упростят выделение земли под строительство объектов обращения с отходами, и учитывая действительно сложную ситуацию с отходами в регионе, это вполне допустимо при условии контроля со стороны правительства. Однако Минприроды едва ли возьмет на себя ответственность за такую идею.В пресс-службе Минприроды и Минстроя РФ заявили, что подобные поправки в министерство не поступали, передает ТАСС. "Очевидно, что в московском регионе потребуются нестандартные решения, но едва ли они коснутся базовых принципов регулирования, в частности изменения института общественного обсуждения и экологической экспертизы", - сообщил сотрудник пресс-службы Минприроды.Ранее руководство и жители соседних с Москвой областей выразили протест против создания полигонов для московского мусора. "К нам не должны привозить мусор из других регионов. Это вопрос экологической безопасности Тверского региона, будущего нашей территории", - заявил 27 марта губернатор Тверской области Игорь Руденя. Протесты против мусорных объектов проходят и в соседних областях. Между тем уже сейчас во Владимирскую область из Подмосковья вывозится 22 тысячи тонн мусора в год, а жители Тверской области утверждают , что в их районы также активно ввозят мусор из столицы.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 23 мая 2018 г. В Тверскую область ввозят московский мусор, несмотря на протесты

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