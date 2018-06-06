Дом педагогической книги частично возобновил работу после пожара

7 июня 2018 г. Дом педагогической книги на Большой Дмитровке пострадал от средств тушения пожара

Как заявили в пресс-службе предприятия, возгорание произошло в мансарде строения номер 2, в то время как Дом педкниги находится в строении номер 1. Его помещения пострадали в результате воздействия средств пожаротушения.