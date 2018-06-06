Дом педагогической книги частично возобновил работу после пожара

Дом педагогической книги на улице Большая Дмитровка частично возобновил свою работу после затопления, произошедшего 6 июня в результате тушения пожара . Об этом агентству "Москва"
сообщила руководитель сети книжных магазинов "Московский дом книги" Надежда Михайлова.
По словам Михайловой, в здании ведутся ремонтно-восстановительные работы, подсчитываются размеры ущерба. Все помещения магазина планируется открыть уже осенью: в ходе работ будет обновлен интерьер, также не исключено введение нового формата магазина.
Первая информация о пожаре на крыше Дома педкниги по адресу Большая Дмитровка, 7/5, строение 1 поступила 6 июня около 16:00. Сообщалось, что в здании загорелась кровля, деревянный обрешетник и утеплитель. В 17:21 ГУ МЧС по Москве сообщило о локализации возгорания
на площади 50 квадратных метров.
Однако впоследствии стало известно, что огонь начал резко распространяться по кровле здания, предположительно из-за усиления ветра, и ушел в соседнее здание
из-за неправильной постройки противопожарной стены. В 22:03 возгорание было ликвидировано, площадь пожара составила 130 квадратных метров.
Впоследствии стало известно, что возгорание произошло в мансарде строения номер 2, в то время как Дом педкниги находится в строении номер 1. Его помещения пострадали в результате воздействия средств пожаротушения
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