Перуанца поймали в Москве на краже билетов на футбол у болельщика из Мексики Рубрики: Происшествия

Moscow-Live.ru



17 июня 42-летний уроженец Перу похитил из кармана джинсов 30-летнего болельщика из Мексики три билета на матч между сборными Германии и Мексики на сумму в 1950 евро и был задержан сотрудниками полиции. Сумма материального ущерба составила свыше 140 тысяч рублей, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Напомним, 17 июня действующий чемпион мира по футболу - сборная Германии - потерпела поражение от команды Мексики в матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2018 со счетом 1:0 в пользу сборной Мексики.



15 июня стало известно, что Тверской суд на два месяца заключил под стражу футбольную болельщицу из Перу за Московская полиция задержала перуанского карманника, пытавшегося украсть у мексиканского болельщика три билета на матч между сборными Германии и Мексики. Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, инцидент произошел рядом со стадионом "Лужники".17 июня 42-летний уроженец Перу похитил из кармана джинсов 30-летнего болельщика из Мексики три билета на матч между сборными Германии и Мексики на сумму в 1950 евро и был задержан сотрудниками полиции. Сумма материального ущерба составила свыше 140 тысяч рублей, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Напомним, 17 июня действующий чемпион мира по футболу - сборная Германии - потерпела поражение от команды Мексики в матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2018 со счетом 1:0 в пользу сборной Мексики.15 июня стало известно, что Тверской суд на два месяца заключил под стражу футбольную болельщицу из Перу за карманную кражу на Красной площади . Эви Патриции Кавессас Аяме предъявлено обвинение по части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Наказание по данной статье предусматривает штраф в размере до 200 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы на срок до двух лет либо лишение свободы на срок до пяти лет. Обстоятельства преступления не приводятся.



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