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Перуанца поймали в Москве на краже билетов на футбол у болельщика из Мексики
18 июня 2018 г. | Время публикации 12:43 | Последние изменения 12:54
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
Московская полиция задержала перуанского карманника, пытавшегося украсть у мексиканского болельщика три билета на матч между сборными Германии и Мексики. Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, инцидент произошел рядом со стадионом "Лужники".

17 июня 42-летний уроженец Перу похитил из кармана джинсов 30-летнего болельщика из Мексики три билета на матч между сборными Германии и Мексики на сумму в 1950 евро и был задержан сотрудниками полиции. Сумма материального ущерба составила свыше 140 тысяч рублей, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Напомним, 17 июня действующий чемпион мира по футболу - сборная Германии - потерпела поражение от команды Мексики в матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2018 со счетом 1:0 в пользу сборной Мексики.

15 июня стало известно, что Тверской суд на два месяца заключил под стражу футбольную болельщицу из Перу за карманную кражу на Красной площади. Эви Патриции Кавессас Аяме предъявлено обвинение по части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Наказание по данной статье предусматривает штраф в размере до 200 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы на срок до двух лет либо лишение свободы на срок до пяти лет. Обстоятельства преступления не приводятся.
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