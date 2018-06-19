

Полуторагодовалый ребенок умер после укуса собаки в Подмосковье Рубрики: Происшествия

Global Look Press



Предварительно установлено, что мальчик и его мама приехали в Коломну в гости к друзьям, у которых в вольере на участке находилась собака. Животное самостоятельно выбралось из ограждения и напало на ребенка, укусив его в голову. По результатам проведенной доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту причинение смерти по неосторожности. Назначено проведение судмедэкспертизы, проведен осмотр места происшествия и иные следственные действия для установления обстоятельств произошедшего.



Следователи завели дело о причинении смерти по неосторожности после того, как полуторагодовалый мальчик скончался из-за укуса собаки в Коломне. Как сообщается на сайте ГСУ СК России по Московской области, 16 июня в больницу города был доставлен полуторагодовалый мальчик с раной от укуса в области затылка, спустя несколько часов ребенок скончался.Предварительно установлено, что мальчик и его мама приехали в Коломну в гости к друзьям, у которых в вольере на участке находилась собака. Животное самостоятельно выбралось из ограждения и напало на ребенка, укусив его в голову. По результатам проведенной доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту причинение смерти по неосторожности. Назначено проведение судмедэкспертизы, проведен осмотр места происшествия и иные следственные действия для установления обстоятельств произошедшего.



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