Таксист, сбивший пешеходов на Ильинке, расплакался в суде и полностью признал вину

18 июня 2018 г. Таксиста, въехавшего в толпу пешеходов на Ильинке, проверят на вменяемость

Таксиста направят на психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы установить его психическое состояние до и во время ДТП. В больнице остаются трое пострадавших. Случившееся не расценивается как теракт, водитель объяснил, что был за рулем 20 часов и перепутал педали.