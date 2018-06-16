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Таксист, сбивший пешеходов на Ильинке, расплакался в суде и полностью признал вину
18 июня 2018 г. | Время публикации 17:39 | Последние изменения 18:35
Рубрики: Происшествия  
 
Агентство городских новостей Москва / Ведяшкин Сергей
Таганский суд Москвы арестовал до 16 августа таксиста, сбившего 8 пешеходов на Ильинке в центре столицы 16 июня, сообщает "Интерфакс". Гражданин Киргизии Анарбек уулу Чынгыз полностью признал вину в суде, заявил, что раскаивается в содеянном и просит прощения у всех потерпевших. Он расплакался и пояснил, что "не спал два дня", потому что "должен кормить семью и зарабатывать деньги", и перепутал педали газа и тормоза.

Мужчина пояснил, что работал таксистом последний месяц, а до этого был поваром. Он не был ранее судим, имеет двух дочерей 2015 и 2017 годов рождения. Водителю предъявлено обвинение по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Следствие настаивало на аресте Чынгыза на два месяца, указывая, что расследуемое дело "относится к сфере безопасности дорожного движения на территории РФ, обвиняемый не имеет постоянной регистрации в Москве, а совершенное преступление вызвало большой общественный резонанс в СМИ в период проведения чемпионата мира по футболу".

Защита, в свою очередь, предоставила письмо из посольства Киргизии, которое пообещало обеспечить таксисту регистрацию в своем гостевом доме и гарантировало его явку на все необходимые следственные действия. "В письме указано, что в случае избрания меры пресечения, не связанной с лишением свободы, а именно домашнего ареста, посольство Киргизской республики готово предоставить ему жилье не территории посольства", - сказал адвокат (цитата по ТАСС).

Ранее премьер-министр Киргизии назвал произошедшее несчастным случаем и пригласил всех пострадавших на отдых в республику за счет местного правительства. Водителя отправят на психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы проверить на вменяемость. Во время допроса мужчина рассказал, что пробыл за рулем 20 часов, а педали перепутал когда якобы хотел пропустить на дороге другого человека. После ДТП Чынгыз пытался сбежать, а позже объяснил это тем, что испугался расправы.

Между тем видеозапись наезда на толпу заставила пользователей соцсетей усомниться в том, что произошедшее было случайностью, а не терактом. На несоответствие рассказа водителя и видео, в частности, указал политик Евгений Ройзман. На инцидент обратили внимание и зарубежные СМИ. Так, обозреватель Independent рассуждает, не пытаются ли власти и пресса замять теракт во время ЧМ.

По данным департамента здравоохранения Москвы, в результате наезда такси пострадали 8 человек, в том числе две гражданки Мексики и гражданка Украины. Пятеро были госпитализированы. В понедельник в больнице остаются трое россиян, их обещают выписать в ближайшее время.
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