Участки для голосования на выборах мэра Москвы могут открыть в соседних регионах

5 июня 2018 г. Повышение явки и карнавализация: предвыборная кампания Собянина скопирует президентскую кампанию Путина

Кампания по выборам мэра будет отличаться активным информированием избирателей, по аналогии с недавними президентскими выборами. Власти рассчитывают, что явка на выборах составит 60%: сейчас на выборы готовы прийти 54% москвичей.