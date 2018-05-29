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Участки для голосования на выборах мэра Москвы могут открыть в соседних регионах
18 июня 2018 г. | Время публикации 09:39 | Последние изменения 12:24
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
Мэрия Москвы рассматривает возможность открыть избирательные участки в соседних регионах, где располагаются дачи многих москвичей. По данным РБК, чиновники уже съездили в несколько областей, чтобы выбрать места расположения участков.

Московские власти рассматривают возможность открыть избирательные участки к выборам мэра на территории пяти-шести прилегающих к столице регионов: районы Подмосковья, где расположены около 11 тысяч садовых товариществ, уже обследованы. Уже состоялись выезды экспертов в Ярославскую и Калужскую области, также принято решение открыть участки в Тульской области: специалисты должны оценить эффективность этой меры с точки зрения повышения явки.

"Надо понимать, как это можно реализовать. Звучали возможные критерии для формирования избирательных участков. Это могут быть либо транспортные узлы, либо центры сельских поселений и садовых товариществ. Мы выступили с инициативой использовать портал mos.ru, чтобы аккумулировать предложения москвичей", - рассказал член Общественной палаты Москвы Вадим Ковалев.

В прошлом году мэрия представила данные о поездках москвичей за город на основе передвижений сотовых абонентов. По данным на июль 2016 года, больше всего дачников в Подмосковье проживали в городском округе Домодедово, наибольшая плотность постоянно проживающих "на грядках" зафиксирована в поселке Заречье. При этом точных данных о количестве дачников в Подмосковье и соседних областях нет, однако в соседних с Подмосковьем регионах отдыхают сотни тысяч московских дачников, в особенности пенсионеров, которых необходимо учитывать для повышения явки.

14 мая мэр столицы Сергей Собянин внес в Мосгордуму поправки в городской избирательный кодекс, которые позволяют организовать участки за пределами города. Перед этим в апреле Мосгордума приняла закон, который продлил время голосования до 22:00 вместо 20:00. Согласно недавнему опросу Левада-центра, 54% москвичей готовы проголосовать на выборах мэра, при этом за действующего мэра готовы проголосовать 34% москвичей. По словам экспертов, москвичи воспринимают Собянина как представителя власти, к которому можно апеллировать при конфликтных ситуациях, и настроены скорее на диалог с властью, нежели на открытый конфликт.

Между тем несколько оппозиционных советов депутатов Москвы заявили о намерении внести в Мосгордуму законопроекты об отмене права создавать участки в других субъектах РФ на выборах мэра Москвы. По их словам, проект был принят в течение трех дней без обсуждения с экспертным сообществом, политическими партиями, органами местного самоуправления, что недопустимо в реформировании законодательства.Кроме того, голосование за пределами Москвы может повлечь бюджетные расходы на оплату работы членов новых комиссий, усложнит общественный контроль и работу наблюдателей. Также неизбежны задержки, связанные с транспортировкой документов и бюллетеней между территориальными и участковыми избирательными комиссиями.

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