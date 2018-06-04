Совет муниципальных образований готов помочь кандидатам в мэры столицы со сбором подписей

15 июня 2018 г. "Дождь": власти допустят на выборы мэра Москвы только "скучных" кандидатов

По данным телеканала, мэрия Москвы и администрация президента решили, что кампания не должна быть "веселой", поэтому такие оппоненты, как Илья Яшин, Дмитрий Гудков и Антон Красовский, Собянину не нужны. Им не будут помогать с подписями.