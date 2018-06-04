Совет муниципальных образований готов помочь кандидатам в мэры столицы со сбором подписей

Совет муниципальных образований Москвы поддержал идею главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова оказать помощь кандидатам в мэры в получении подписей для прохождения муниципального фильтра, передает "Интерфакс"
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"Совет муниципальных образований готов предоставить свою площадку для того, чтобы все кандидаты, подавшие документы в Мосгоризбирком на выдвижение, смогли представить свои программы и в тесном диалоге с муниципальными депутатами обсудить ключевые вопросы, касающиеся городской жизни", - заявили в совете муниципальных образований. Там уточнили, что на мероприятие планируется пригласить нотариусов, чтобы все присутствующие депутаты смогли поставить свою подпись в поддержку того или иного кандидата на должность мэра.
Ранее глава "Эха Москвы" предложил ассоциации муниципальных депутатов
помочь кандидатам от парламентских партий собрать пресловутые 110 подписей от 110 районов, а также помочь собрать подписи кандидатам от партий, набравших более 5% голосов на парламентских выборах, и помочь кандидатам, собравшим большинство необходимых подписей, добрать необходимое число подписей для регистрации. "Таким образом не мэрия и не Собянин отбирает себе противников, а процедура, доказывающая определенное влияние кандидатов на москвичей", - замечает Венедиктов в своем блоге
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Для регистрации каждому кандидату на должность столичного мэра необходимо предоставить в свою поддержку подписи не менее 110 депутатов
110 муниципальных образований. Ранее главред "Независимой газеты" Константин Ремчуков, возглавивший предвыборный штаб мэра Москвы Сергея Собянина, посоветовал другим кандидатам вырабатывать компромиссы
для прохождения муниципального фильтра, так как у депутатов, не разделяющих их повестку, на первый взгляд нет никаких оснований ставить свою подпись в их поддержку. При этом власти Москвы решили не помогать с преодолением муниципального фильтра кандидатам в мэры Илье Яшину, Дмитрию Гудкову и Антону Красовскому, так как намерены провести выборы с участием кандидатов от системных партий.