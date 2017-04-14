Турникеты во всех автобусах столицы уберут к сентябрю

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал поручить столичному департаменту транспорта убрать турникеты и установить валидаторы на всех автобусах Москвы до сентября текущего года. Об этом сообщает ТАСС.
"Это большая работа, необходимо закупить около двух-трех тысяч валидаторов и установить их. Я такую задачу поставлю перед вашим руководством, перед департаментом транспорта, чтобы мы до сентября успели установить валидаторы и открыть турникеты на всех автобусах", - сказал мэр сотрудникам Мосгортранса в ходе передачи новых автобусов городу. Он также заявил, что до конца года завершится обновление автобусного парка Москвы. "В этом году все автобусы будут современные, на хорошем экологическом уровне, безопасные, доступные для маломобильных групп населения", - сказал мэр, напомнив, что до конца этого года на городские маршруты также выйдут первые электробусы, а с 2021 года Москва прекратит закупки дизельных автобусов и будет приобретать только электробусы.
Между тем водители "Мосгортранса" активно жалуются на условия труда: их автобусы выпускают на линию в неисправном состоянии
под предлогом нехватки деталей, которые нужно покупать самим на и без того маленькую зарплату. Сами водители работают на износ и вынуждены выходить на работу даже больными. А тех, кто пытается защищать свои трудовые права, увольняют.
Что же касается электробусов, то противники проекта отмечают, что подобный транспорт даже за рубежом используется лишь в экспериментальном режиме
, шумиха вокруг электробусов является лишь предлогом для ликвидации троллейбусов, и переводить весь шинный транспорт на электробусы всерьёз никто не собирается. Блогеры полагают, что всё ограничится несколькими образцово-показательными маршрутами
, под флагом которых будут "добиваться" остатки троллейбусной сети Москвы.