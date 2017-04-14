Турникеты во всех автобусах столицы уберут к сентябрю

15 июня 2018 г. Водители "Мосгортранса" пожаловались на условия труда и "гробы на колесах"

Водители "Мосгортранса" жалуются, что автобусы выпускают на линию в неисправном состоянии, а их самих заставляют работать на износ даже больными. А тех, кто пытается защищать свои трудовые права, увольняют.