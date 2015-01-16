Градозашитники обнародовали протоколы Градостроительно-земельной комиссии, легализующие незаконную застройку

Координатор "Архнадзора" Андрей Новичков поднял вопрос о необходимости ликвидации межведомственной Градостроительно-земельной комиссии, которая, по его словам, превратилась в конвейер по ликвидации домов, имеющих культурно-историческое значение, и легализации самовольного строительства на территории столицы. Об этом активист заявил на странице в Facebook
.
Активист напоминает, что градостроительно-земельная комиссия была создана в ноябре 2010 года и должна была стать рекомендательным органом, рассматривающим вопросы в области строительства в Москве. Однако вскоре комиссия стала работать в закрытом режиме, принимая решения без участия представителей научной, экспертной, краеведческой и экологической общественности.
"Вопреки требованиям статьи 24 Конституции Российской Федерации, решения Комиссии держатся в строжайшем секрете и не предоставляются гражданам. Отказывают в ознакомлении и депутатам разных уровней. Таким образом, о решениях, которые принимаются на заседании, физически невозможно узнать. Лишь иногда пресс-служба градоначальника сообщает о некоторых событиях комиссии, оставляя за кулисами тысячи решений, принятых вопреки мнению жителей города и профессионального сообщества", - отмечают на сайте
"Фронде ТВ". А после подписания протоколов в них могут абсолютно произвольным образом вноситься правки, серьезно изменяющие проект в интересах застройщиков.
Активисты напоминают, что о непрозрачности и неподотчетности комиссии в 2016 году заявлял и Совет по правам человека при президенте России, который призвал её упразднить. Тогда же с призывом ликвидировать ГЗК выступило и общественное движение "Архнадзор", однако крупные девелоперы высказались против этого.
"На деле комиссия не рекомендует, а обязывает органы государственной власти в сфере архитектуры, экологии, защиты культурного наследия реализовывать те или иные проекты", - пишет активист, напоминая о том, что за 8 лет существования ГЗК были приняты сотни решений о сносах исторических зданий и новом строительстве на их месте, включая снос Дома Привалова
на Садовнической улице, ДК Серафимовича в Среднем Тишинском переулке, усадьбы Неклюдовой
на Малой Бронной и других исторических зданий.
Кроме того, решения комиссии фактически легализовали застройку более 500 парков и зелёных зон, включая "Парк Дружбы" на Речном вокзале, парк "Дубки" и парк "Торфянка". А такие здания, как Дом Болконского на Воздвиженке и исторический квартал на Софийской набережной
, отданы под реконструкцию, которая фактически означает полный или частичный снос.
Также легализовано более тысячи объектов самовольного строительства на территории всей Москвы. "Вместо того, чтобы принимать меры административного и уголовного воздействия к лицам, возводящих здания без разрешений, комиссия через непродолжительное время штампует решения "о сохранении объектов, обладающих признаками самовольного строительства", - возмущается активист, отмечая механистический характер работы комиссии. Так, одно из заседаний продолжалось 35 минут, при этом было рассмотрено 75 вопросов: таким образом, рассмотрение каждого из вопросов заняло ровно 28 секунд. "Так быть не должно, комиссия должна быть ликвидирована, а её решения отменены. Читайте и скачивайте материалы", - призывает Новичков.