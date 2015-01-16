Градозашитники обнародовали протоколы Градостроительно-земельной комиссии, легализующие незаконную застройку

3 июня 2018 г. На Софийской набережной доломали дома-памятники, снос которых ранее взбудоражил Москву (ВИДЕО)

Работы продолжились в выходной день. Компания застройщик - Capital Group - с позволения мэрии привезла на место экскаваторы, которые завершили уничтожение исторического квартала.