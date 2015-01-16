NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
18
июня
pda
Поиск
Архив

Градозашитники обнародовали протоколы Градостроительно-земельной комиссии, легализующие незаконную застройку
18 июня 2018 г. | Время публикации 11:27 | Последние изменения 15:17
Рубрики: Архитектура  
 
Moscow-Live.ru
Координатор "Архнадзора" Андрей Новичков поднял вопрос о необходимости ликвидации межведомственной Градостроительно-земельной комиссии, которая, по его словам, превратилась в конвейер по ликвидации домов, имеющих культурно-историческое значение, и легализации самовольного строительства на территории столицы. Об этом активист заявил на странице в Facebook.

Активист напоминает, что градостроительно-земельная комиссия была создана в ноябре 2010 года и должна была стать рекомендательным органом, рассматривающим вопросы в области строительства в Москве. Однако вскоре комиссия стала работать в закрытом режиме, принимая решения без участия представителей научной, экспертной, краеведческой и экологической общественности.

"Вопреки требованиям статьи 24 Конституции Российской Федерации, решения Комиссии держатся в строжайшем секрете и не предоставляются гражданам. Отказывают в ознакомлении и депутатам разных уровней. Таким образом, о решениях, которые принимаются на заседании, физически невозможно узнать. Лишь иногда пресс-служба градоначальника сообщает о некоторых событиях комиссии, оставляя за кулисами тысячи решений, принятых вопреки мнению жителей города и профессионального сообщества", - отмечают на сайте "Фронде ТВ". А после подписания протоколов в них могут абсолютно произвольным образом вноситься правки, серьезно изменяющие проект в интересах застройщиков.

Активисты напоминают, что о непрозрачности и неподотчетности комиссии в 2016 году заявлял и Совет по правам человека при президенте России, который призвал её упразднить. Тогда же с призывом ликвидировать ГЗК выступило и общественное движение "Архнадзор", однако крупные девелоперы высказались против этого.

"На деле комиссия не рекомендует, а обязывает органы государственной власти в сфере архитектуры, экологии, защиты культурного наследия реализовывать те или иные проекты", - пишет активист, напоминая о том, что за 8 лет существования ГЗК были приняты сотни решений о сносах исторических зданий и новом строительстве на их месте, включая снос Дома Привалова на Садовнической улице, ДК Серафимовича в Среднем Тишинском переулке, усадьбы Неклюдовой на Малой Бронной и других исторических зданий.

Кроме того, решения комиссии фактически легализовали застройку более 500 парков и зелёных зон, включая "Парк Дружбы" на Речном вокзале, парк "Дубки" и парк "Торфянка". А такие здания, как Дом Болконского на Воздвиженке и исторический квартал на Софийской набережной, отданы под реконструкцию, которая фактически означает полный или частичный снос.

Также легализовано более тысячи объектов самовольного строительства на территории всей Москвы. "Вместо того, чтобы принимать меры административного и уголовного воздействия к лицам, возводящих здания без разрешений, комиссия через непродолжительное время штампует решения "о сохранении объектов, обладающих признаками самовольного строительства", - возмущается активист, отмечая механистический характер работы комиссии. Так, одно из заседаний продолжалось 35 минут, при этом было рассмотрено 75 вопросов: таким образом, рассмотрение каждого из вопросов заняло ровно 28 секунд. "Так быть не должно, комиссия должна быть ликвидирована, а её решения отменены. Читайте и скачивайте материалы", - призывает Новичков.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
На Софийской набережной доломали дома-памятники, снос которых ранее взбудоражил Москву (ВИДЕО)
3 июня 2018 г.
На Софийской набережной доломали дома-памятники, снос которых ранее взбудоражил Москву (ВИДЕО)
Работы продолжились в выходной день. Компания застройщик - Capital Group - с позволения мэрии привезла на место экскаваторы, которые завершили уничтожение исторического квартала.
6 мая 2017 г.
16 января 2015 г.
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
18.06.2018   15:22
3
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Понедельник, 18 июня 2018 г. // Последняя новость 14:01
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>