

Столичный парк Горького закроют для обычных посетителей на выходные из-за праздника выпускников Рубрики: Общество

Global Look Press



Вход на территорию парка для обычных посетителей будет закрыт с 06:00 23 июня: вокруг парка будет установлено дополнительное ограждение, еще одна линия безопасности будет организована на выходе с территории парка. Выпускники и их сопровождающие, зарегистрированные на портале mos.ru, получат специальные пропуска и браслеты с персональным штрих-кодом. Они смогут попасть на территорию парка с 20:00 23 июня до 06:00 24 июня.



Для безопасности на входе в парк будет организовано три последовательных линии контроля, размещены металлодетекторы. Вход на территорию выпускники будут осуществлять в составе группы при наличии идентификационного браслета. Если выпускник захочет выйти из парка не в составе группы, необходимо будет оформить документы, подтверждающие факт передачи выпускников встречающим их родителям или законным представителям.



23 и 24 июня парк Горького закроют для обычных посетителей из-за общегородского праздника выпускников, в котором примут участие около 20 тысяч учащихся из 215 московских школ. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции. Безопасность во время выпускного обеспечат наряды ЧОП, сотрудники полиции и Росгвардии. Для медицинского обеспечения будут задействованы пять бригад скорой помощи.Вход на территорию парка для обычных посетителей будет закрыт с 06:00 23 июня: вокруг парка будет установлено дополнительное ограждение, еще одна линия безопасности будет организована на выходе с территории парка. Выпускники и их сопровождающие, зарегистрированные на портале mos.ru, получат специальные пропуска и браслеты с персональным штрих-кодом. Они смогут попасть на территорию парка с 20:00 23 июня до 06:00 24 июня.Для безопасности на входе в парк будет организовано три последовательных линии контроля, размещены металлодетекторы. Вход на территорию выпускники будут осуществлять в составе группы при наличии идентификационного браслета. Если выпускник захочет выйти из парка не в составе группы, необходимо будет оформить документы, подтверждающие факт передачи выпускников встречающим их родителям или законным представителям.



Предыдущая статья | Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 7 мая 2018 г. Выпускной вечер обойдется родителям московских школьников в 27 тысяч рублей

Стоимость банкетов на выпускной вечер в этом году выросла и составляет от 3300 рублей на человека. Существенно вырастут расходы на платья и костюмы: классы проводят общие выпускные вечера, а выпускники предпочитают стиль casual.



Twitter Facebook ВКонтакте Пробки в Москве Баллы по шкале Яндекс.Пробок 18.06.2018 15:22 3 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00