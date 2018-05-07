Столичный парк Горького закроют для обычных посетителей на выходные из-за праздника выпускников

23 и 24 июня парк Горького закроют для обычных посетителей из-за общегородского праздника выпускников, в котором примут участие около 20 тысяч учащихся из 215 московских школ. Об этом сообщили "Интерфаксу"
в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции. Безопасность во время выпускного обеспечат наряды ЧОП, сотрудники полиции и Росгвардии. Для медицинского обеспечения будут задействованы пять бригад скорой помощи.
Вход на территорию парка для обычных посетителей будет закрыт с 06:00 23 июня: вокруг парка будет установлено дополнительное ограждение, еще одна линия безопасности будет организована на выходе с территории парка. Выпускники и их сопровождающие, зарегистрированные на портале mos.ru, получат специальные пропуска и браслеты с персональным штрих-кодом. Они смогут попасть на территорию парка с 20:00 23 июня до 06:00 24 июня.
Для безопасности на входе в парк будет организовано три последовательных линии контроля, размещены металлодетекторы. Вход на территорию выпускники будут осуществлять в составе группы при наличии идентификационного браслета. Если выпускник захочет выйти из парка не в составе группы, необходимо будет оформить документы, подтверждающие факт передачи выпускников встречающим их родителям или законным представителям.