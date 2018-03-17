ЦИК заявил в полицию на представителя "Яблока", который "сломал" систему и проголосовал дважды

18 марта 2018 г. "Дождь" рассказал о сгоне бюджетников на выборы под угрозой невыплаты зарплаты

На одном из участков массово оказались сотрудники компании "Донстрой" - их привезли автобусом, пообещав взамен предоставить выходной день.