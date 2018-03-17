ЦИК заявил в полицию на представителя "Яблока", который "сломал" систему и проголосовал дважды

Центральная избирательная комиссия РФ обратилась в правоохранительные органы после сообщения о том, что члену ТИК, представителю "Яблока" Павлу Мельникову удалось дважды проголосовать на президентских выборах. Об этом в беседе с РБК
рассказал зампредседателя ЦИКа Николай Булаев.
"Комиссии Москвы и Московской области установили личность этого гражданина и обратились в МВД", - заявил Булаев, назвав "очень удивительным" тот факт, что член ТИК, "вместо того чтоб следить за нарушениями закона, сам нарушает закон".
"Как только будет составлен протокол, он перестанет быть членом ТИК, а если будут обнаружены факты повторного нарушения - это будет уже уголовная ответственность", - подчеркнул представитель комиссии. Он также заверил, что система "Мобильный избиратель" сработала "очень хорошо", а "сбои были на сотые доли процента".
"Яблочник" Павел Мельников ранее заявил, что система "Мобильный избиратель" создает условия для неоднократного голосования. Так, ему дважды удалось проголосовать по открепительному удостоверению.
"У меня были серьезные подозрения, что цель этой системы не соответствует публично декларируемой, и я провел эксперимент, чтобы понять, как в реальности работает эта система", - объяснил Мельников. Он проголосовал в московском районе Митино и в подмосковном Одинцово.
Мэр Москвы Сергей Собянин в минувшую пятницу заверял, что система "Мобильный избиратель" исключает вероятность "каруселей" на выборах.
"Каждый человек сможет проголосовать на любом избирательном участке, если он заранее подал заявление в территориальную избирательную комиссию, МФЦ или через сайт госуслуг. Разумеется, проголосовать можно только один раз независимо от количества поданных заявлений. Правила таковы, что "мобильный избиратель" будет включен в список только на одном участке, который был указан в первом заявлении. Второе и любое последующее заявления аннулированы. Поэтому, сколько бы отрывных талонов не получили эти ребята, проголосовать они смогут только один раз
", - утверждал градоначальник.