"Дождь" рассказал о сгоне бюджетников на выборы под угрозой невыплаты зарплаты

С раннего утра на избирательных участках в разных районах Москвы выстроились очереди из желающих проголосовать. Как отмечает телеканал "Дождь"
, особого энтузиазма эти граждане не испытывали, поскольку выбирать президента они приехали вовсе не по своей воле, а по приказу руководства. Некоторые голосующие и вовсе прямо заявили, что приехали голосовать, потому что им взамен предоставили выходной на работе.
Так, на участке N 1416 в Люблино один из голосующих бюджетников признался наблюдателю, что ему был поставлен ультиматум: либо он пойдет голосовать, либо останется без зарплаты. По данным телеканала, многие пришедшие на избирательные участки сразу после того, как отдавали голос, выходили на улицу и отзванивались о том, что выполнили поставленную задачу.
На участке N 1391 в Лефортово к 8 утра пришли голосовать десятки солдат, на участке им попросту не хватало места. Все они пытались проголосовать по военным билетам. Как напоминает телеканал, голосование не по паспорту разрешено только военнослужащим срочной службы.
Корреспондент "Дождя" Елизавета Антонова, в свою очередь, рассказала, что на избирательном участке N 11 в Басманном районе образовалась огромная очередь голосующих по открепительным. Этих людей на автобусе привезла компания "Донстрой". По словам одного из рабочих, взамен на явку им дали выходной.
Ранее глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил
, что по состоянию на 10:00 воскресенья явка в столице составила 5,98 процента. Другой член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут заявил, что никаких правонарушений общественного порядка с начала голосования на данный момент не выявлено.
Жители города жаловались, что многие избирательные участки с утра были забиты сотрудниками различных бюджетных учреждений и представителями правоохранительных органов. Депутат Мосгордумы Елена Шувалова отмечала, что простые москвичи, глядя на эти толпы, просто разворачиваются и уходят. Она также заявила, что кабинки на участках открыты, никакой тайны голосования нет.