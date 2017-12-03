

Защитники усадьбы в Красногорском районе подверглись провокациям накануне важного судебного заседания Рубрики: Областная инфраструктура

Anastasya Anastasya / Wikimedia Commons



В качестве заинтересованного лица к делу привлечено подмосковное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПиК). По словам руководителя учреждения



Соседов напомнил, что областным отделением ВООПиК в суд уже представлены десятки доказательств, подтверждающих незаконность лишения парка охранного статуса, и будут представлены новые. Он отметил, что очередное судебное заседание пройдет 22 марта. "Я как руководитель организации планирую присутствовать в суде и выступать в защиту парка, что и делал на всех судебных заседаниях ранее", - подчеркнул активист.



Парковый комплекс усадьбы в Опалихе начал формироваться в 1760-е годы и хорошо сохранился до наших дней. Парк связан с эпохой раннего классицизма и не имеет аналогий, говорится в книге "Памятники архитектуры Московской области", изданной региональным министерством культуры. Его ценность неоднократно признавали ведущие специалисты.



В январе 2017 года парк был включен в перечень выявленных объектов культурного наследия. Однако 26 мая Главное управление культурного наследия Московской области выпустило проект распоряжения, исключающего парк из этого перечня. Основанием послужила экспертиза, выполненная по заказу ЗАО "Сити-XXI век" – собственника земельного участка в границах парка, где планируется застройка.



В декабре при Общественной палате Красногорска состоялось заседание рабочей группы по комплексному развитию и благоустройству территорий, где обсуждалось будущее парка. Противников реализации застройки об этой встрече На предстоящей неделе в Московском областном суде состоится судебное заседание по иску жителей о признании незаконным решения Главного управления культурного наследия Московской области об исключении парка усадьбы "Опалиха-Алексеевское" из списка памятников. В том случае, если активисты проиграют это дело, усадьбе грозит вырубка и застройка многоквартирными домами. Неудивительно, что за несколько дней до суда в отношении защитников этого исторического места начались провокации.В качестве заинтересованного лица к делу привлечено подмосковное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПиК). По словам руководителя учреждения Евгения Соседова , в последнее время от граждан с сомнительной заинтересованностью в происходящем "льются самые бессмысленные и абсурдные обвинения, намеренно парализуется работа организации, делается невозможной подготовка новых доказательств".Соседов напомнил, что областным отделением ВООПиК в суд уже представлены десятки доказательств, подтверждающих незаконность лишения парка охранного статуса, и будут представлены новые. Он отметил, что очередное судебное заседание пройдет 22 марта. "Я как руководитель организации планирую присутствовать в суде и выступать в защиту парка, что и делал на всех судебных заседаниях ранее", - подчеркнул активист.Парковый комплекс усадьбы в Опалихе начал формироваться в 1760-е годы и хорошо сохранился до наших дней. Парк связан с эпохой раннего классицизма и не имеет аналогий, говорится в книге "Памятники архитектуры Московской области", изданной региональным министерством культуры. Его ценность неоднократно признавали ведущие специалисты.В январе 2017 года парк был включен в перечень выявленных объектов культурного наследия. Однако 26 мая Главное управление культурного наследия Московской области выпустило проект распоряжения, исключающего парк из этого перечня. Основанием послужила экспертиза, выполненная по заказу ЗАО "Сити-XXI век" – собственника земельного участка в границах парка, где планируется застройка.В декабре при Общественной палате Красногорска состоялось заседание рабочей группы по комплексному развитию и благоустройству территорий, где обсуждалось будущее парка. Противников реализации застройки об этой встрече решили банально не оповещать . На фотографиях с заседания можно было наблюдать тех же самых людей, которые проталкивали проект на слушаниях.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 3 декабря 2017 г. На заседание о судьбе усадебного парка в Опалихе "забыли" пригласить противников благоустройства

Это не помешало участникам заседания взять на себя информирование и сбор обратной связи от жителей, а также обеспечение общественного контроля над ходом работ, которые грозят парку вырубкой и застройкой.



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