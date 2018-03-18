Москвичи жалуются на сомнительные утренние аншлаги на избирательных участках, в МГУ зафиксировали подвоз

Участники сообщества "Инициативная группа МГУ"
зафиксировали подвоз неустановленных сотрудников вуза на избирательный участок под номером 2765, предназначенный для голосования жителей нескольких секторов главного здания университета. Именно на этом участке голосуют сотрудники ректората, включая ректора Виктора Садовничего. По словам студентов, к 8 утра на участке уже выстроилась очередь из обслуживающего персонала института.
"К 10 часам проголосовали проректоры Кортава, Семин, Мазей, Вржещ, ректор Садовничий, начальник службы охраны МГУ, сотрудники управления проректора Степанова, глава КЦ Кружалина, декан биофака Кирпичников, а также чоповцы, сотрудники службы безопасности МГУ, работники столовых. Все они голосовали по временным прикреплениям", - отметили активисты.- Мосгоризбирком озвучил первые данные по явке в столице
Студенты рассказали, что проректор Алексей Степанов лично "курирует явку многочисленных сотрудников ректората не по месту жительства" в свой выходной день и с самого утра периодически заглядывает на участок.
По словам активистов, вскоре после открытия данного избирательного участка туда подвезли группу неустановленных работников на белом микроавтобусе Mercedes. На участке также объявились сотрудники службы безопасности МГУ с прикрепленной на рукаве бумажной повязкой "Дружинник", но они покинули помещение для голосования после замечания о несоответствии закону их присутствия. Явка на этом участке к 10 утра составила около 10 процентов, при этом из проголосовавших лишь несколько человек - студенты.
Между тем в сообществе жителей Бутырского района в Facebook
отмечают, что на участок N 582 в колледже по подготовке социальных работников также проходит "массовое голосование непонятных личностей по заявлениям". "По информации - сотрудники "Жилищник" из какого-то района. Фотографируют избирательные бюллетени. В общем, административный ресурс в действии", - пишет местный житель.
Депутат Мосгордумы Елена Шувалова, в свою очередь, отметила
, что в 8 утра на многих избирательных участках наблюдался аншлаг. "Работники "Жилищника", полицейские, в огромном количестве лица неславянских национальностей. Многие сотни человек - в списках прикрепленных. Местные жители - москвичи, увидев эту толпу, разворачиваются и уходят. Кабины открыты. Никакой тайны голосования нет", - написала она в соцсетях.
Избирательные участки в Москве начали свою работу в 8:00, голосование продлится до 20:00. В общей сложности в столице действует более 3,6 тысячи избирательных участков. После их закрытия сразу же начнется подсчет голосов.