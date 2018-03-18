Москвичи жалуются на сомнительные утренние аншлаги на избирательных участках, в МГУ зафиксировали подвоз

18 марта 2018 г. Мосгоризбирком озвучил первые данные по явке в столице

По состоянию на 10:00 явка в Москве составляла 5,98 процента. В голосовании принял участие мэр города Сергей Собянин. В соцсетях между тем жалуются на очереди из сотрудников "Жилищника" и полицейских.