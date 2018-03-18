За пять часов до конца голосования явка в Москве превысила 40 процентов Рубрики: Общество

Reuters



Согласно данным табло Мосгоризбиркома, наибольшая активность избирателей наблюдается в районе Люблино (тут явка составила 48,82 процента), районе Савелки (48,65%), районе Восточный (47,69%), Капотне (46,70%) и Старом Крюково (46,14%).



Горбунов отметил, что на выборах в 2012 году явка по состоянию на 15:00 в Москве составляла 34,15 процента. "Я должен сказать, что это большая заслуга СМИ, которые настолько активно информировали избирателей, к этой работе и НКО присоединились, придумывали, проводили много акций", - подчеркнул глава Мосгоризбиркома.



Отметим, что в этот раз к различным участкам столицы перед выборами приписались 676 тысячи жителей других регионов России. Можно предположить, что и явка среди них наиболее высокая. В общей сложности в Москве зарегистрировано около 7,2 миллиона избирателей.



Москвичи ранее жаловались, что с самого утра на избирательных участках скопились толпы сотрудников бюджетных учреждений, подвезенных военных и представителей правоохранительных органов. Вопросы возникали и к системе "Мобильный избиратель", которая оказалась



Газета Явка на выборах президента России в столице по состоянию на 15:00 воскресенья составляет чуть более 40 процентов. Об этом сообщил журналистам председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, сообщает агентство "Москва" . Избирательные участки проработают сегодня до 20:00.Согласно данным табло Мосгоризбиркома, наибольшая активность избирателей наблюдается в районе Люблино (тут явка составила 48,82 процента), районе Савелки (48,65%), районе Восточный (47,69%), Капотне (46,70%) и Старом Крюково (46,14%).Горбунов отметил, что на выборах в 2012 году явка по состоянию на 15:00 в Москве составляла 34,15 процента. "Я должен сказать, что это большая заслуга СМИ, которые настолько активно информировали избирателей, к этой работе и НКО присоединились, придумывали, проводили много акций", - подчеркнул глава Мосгоризбиркома.Отметим, что в этот раз к различным участкам столицы перед выборами приписались 676 тысячи жителей других регионов России. Можно предположить, что и явка среди них наиболее высокая. В общей сложности в Москве зарегистрировано около 7,2 миллиона избирателей.Москвичи ранее жаловались, что с самого утра на избирательных участках скопились толпы сотрудников бюджетных учреждений, подвезенных военных и представителей правоохранительных органов. Вопросы возникали и к системе "Мобильный избиратель", которая оказалась не столь идеальной Газета "Коммерсант" , в свою очередь, рассказывала, что на закрытом участке психбольницы имени Гиляровского уже к полудню явка превысила 70 процентов.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 18 марта 2018 г. Мосгоризбирком озвучил первые данные по явке в столице

По состоянию на 10:00 явка в Москве составляла 5,98 процента. В голосовании принял участие мэр города Сергей Собянин. В соцсетях между тем жалуются на очереди из сотрудников "Жилищника" и полицейских.

