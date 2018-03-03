Три новых станции "салатовой" линии метро откроются в течение недели

3 марта 2018 г. Мэрия пообещала до конца марта открыть три новые станции на салатовой линии метро

Строительные работы там уже завершены, сейчас проводится пусконаладка и монтаж оборудования. Напомним, 10 марта из-за расширения Люблинско-Дмитровской линии будут закрыты станции "Бутырская" и "Фонвизинская".