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Три новых станции "салатовой" линии метро откроются в течение недели
18 марта 2018 г. | Время публикации 12:24
Рубрики: Метрополитен  
 
Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Станции Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская" будут готовы к открытию для пассажиров в течение ближайшей недели. Об этом, как сообщает агентство "Москва", рассказал заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"В ближайшие дни закончатся комплексные испытания. Станции готовы, они обживаются, тестируем системы. Я убежден, что в течение недели станции будут готовы к открытию", - заявил чиновник.

В мэрии рассчитывают, что благодаря открытию новых станций, метро в шаговой доступности появится у жителей Бескудниковского района, улучшится транспортная доступность районов Западное и Восточное Дегунино. Пользоваться новыми станциями будут ежедневно около 150 тысяч пассажиров. При этом станция "Петровско-Разумовская" разгрузится в среднем на 20-30 процентов, а станция Московского центрального кольца "Окружная" - на 40 процентов.

Строительные работы на этом участке были завершены к марту. "Фактически мы вышли на финишную прямую", - отмечал заммэра в начале месяца. Он отмечал, что параллельно завершаются работы по строительству электродепо "Лихоборы", которое необходимо для обслуживания поездов этой линии.

Ранее Хуснуллин утверждал, что Люблинско-Дмитровскую линию метро могут продлить вплоть до поселка Северный к 2021-2022 году. Продление будет включать в себя станцию "Лианозово" и станцию "Улица 800-летия Москвы".
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