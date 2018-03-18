

Мосгоризбирком озвучил первые данные по явке в столице Рубрики: Общество

Reuters



"На 10:00 явка по Москве - 5,98 процента. Самые активные: Даниловский район, Арбат. То есть в центре народ раньше просыпается", - сообщил Горбунов. Между тем другой член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут заявил, что никаких правонарушений общественного порядка с начала голосования на данный момент не выявлено.



Мэр Москвы Сергей Собянин между тем проголосовал на участке, расположенном в школе N 1241 по адресу улица Николаева, дом 5. "Сегодня важный день для города, для России - выборы президента Российской Федерации. В городе работает более 3,6 тысячи участков. Все они сегодня открылись, на всех участках работает качественная система видеонаблюдения. Спасибо Общественной палате, практически на всех участках работают независимые наблюдатели. В этот же день проводится крупнейшая за всю историю Москвы ярмарка, на 1,5 тысячи участков открыты торговые шале, детская анимация, так что добро пожаловать на праздник", - заявил Собянин.



Жители столицы ранее пожаловались на то, что избирательные участки с самого утра были



Студенты МГУ же заявили, что на избирательный участок, где голосовал ректор университета Виктор Садовничий, подвезли автобус с работниками. Явку на этом участке, по их словам, лично контролирует проректор Алексей Степанов. По состоянию на 10:00 воскресенья явка в столице составила 5,98 процента. Как сообщает агентство "Москва" , такие данные озвучил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов на пресс-брифинге. Жители города ранее обратили внимание, что на участках собрались очереди из сотрудников государственных учреждений, тогда как простым москвичам непросто проголосовать даже при большом желании."На 10:00 явка по Москве - 5,98 процента. Самые активные: Даниловский район, Арбат. То есть в центре народ раньше просыпается", - сообщил Горбунов. Между тем другой член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут заявил, что никаких правонарушений общественного порядка с начала голосования на данный момент не выявлено.Мэр Москвы Сергей Собянин между тем проголосовал на участке, расположенном в школе N 1241 по адресу улица Николаева, дом 5. "Сегодня важный день для города, для России - выборы президента Российской Федерации. В городе работает более 3,6 тысячи участков. Все они сегодня открылись, на всех участках работает качественная система видеонаблюдения. Спасибо Общественной палате, практически на всех участках работают независимые наблюдатели. В этот же день проводится крупнейшая за всю историю Москвы ярмарка, на 1,5 тысячи участков открыты торговые шале, детская анимация, так что добро пожаловать на праздник", - заявил Собянин.Жители столицы ранее пожаловались на то, что избирательные участки с самого утра были забиты сотрудниками различных бюджетных учреждений и представителями правоохранительных органов. Депутат Мосгордумы Елена Шувалова отмечала, что простые москвичи, глядя на эти толпы, просто разворачиваются и уходят. Она также заявила, что кабинки на участках открыты, никакой тайны голосования нет.Студенты МГУ же заявили, что на избирательный участок, где голосовал ректор университета Виктор Садовничий, подвезли автобус с работниками. Явку на этом участке, по их словам, лично контролирует проректор Алексей Степанов.



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По словам студентов, на участке также объявились сотрудники службы безопасности университета с повязками "Дружинник". Поняв незаконность своего присутствия там, они покинули территорию участка.



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