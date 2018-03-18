NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
18
марта
pda
Поиск
Архив

Мосгоризбирком озвучил первые данные по явке в столице
18 марта 2018 г. | Время публикации 11:28 | Последние изменения 11:32
Рубрики: Общество  
 
Reuters
По состоянию на 10:00 воскресенья явка в столице составила 5,98 процента. Как сообщает агентство "Москва", такие данные озвучил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов на пресс-брифинге. Жители города ранее обратили внимание, что на участках собрались очереди из сотрудников государственных учреждений, тогда как простым москвичам непросто проголосовать даже при большом желании.

"На 10:00 явка по Москве - 5,98 процента. Самые активные: Даниловский район, Арбат. То есть в центре народ раньше просыпается", - сообщил Горбунов. Между тем другой член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут заявил, что никаких правонарушений общественного порядка с начала голосования на данный момент не выявлено.

Мэр Москвы Сергей Собянин между тем проголосовал на участке, расположенном в школе N 1241 по адресу улица Николаева, дом 5. "Сегодня важный день для города, для России - выборы президента Российской Федерации. В городе работает более 3,6 тысячи участков. Все они сегодня открылись, на всех участках работает качественная система видеонаблюдения. Спасибо Общественной палате, практически на всех участках работают независимые наблюдатели. В этот же день проводится крупнейшая за всю историю Москвы ярмарка, на 1,5 тысячи участков открыты торговые шале, детская анимация, так что добро пожаловать на праздник", - заявил Собянин.

Жители столицы ранее пожаловались на то, что избирательные участки с самого утра были забиты сотрудниками различных бюджетных учреждений и представителями правоохранительных органов. Депутат Мосгордумы Елена Шувалова отмечала, что простые москвичи, глядя на эти толпы, просто разворачиваются и уходят. Она также заявила, что кабинки на участках открыты, никакой тайны голосования нет.

Студенты МГУ же заявили, что на избирательный участок, где голосовал ректор университета Виктор Садовничий, подвезли автобус с работниками. Явку на этом участке, по их словам, лично контролирует проректор Алексей Степанов.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Москвичи жалуются на сомнительные утренние аншлаги на избирательных участках, в МГУ зафиксировали подвоз
18 марта 2018 г.
Москвичи жалуются на сомнительные утренние аншлаги на избирательных участках, в МГУ зафиксировали подвоз
По словам студентов, на участке также объявились сотрудники службы безопасности университета с повязками "Дружинник". Поняв незаконность своего присутствия там, они покинули территорию участка.

Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
18.03.2018   12:52
2
09:00 10:00 11:00 12:00 13:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Воскресенье, 18 марта 2018 г. // Последняя новость 12:52
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>