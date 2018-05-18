Муниципальный депутат, приехавший в столичную управу на самокате, вызвал споры в социальных сетях Рубрики: Общество

Global Look Press



"17 мая было собрание совета депутатов в Хамовниках, депутат Азар прикатился на 2 этаж на самокате и прокатился по кабинету перед всеми жителями, на возмущения он ответил, что самокат дорогой. Такое поведение просто недопустимо ни для кого, тем более для депутата! И между прочим управа где проходило собрание, это старинная усадьба с богатой историей основанная в XVII, а не велодорожка!!!" - пишет в (Cтиль и орфография сохранены - прим. Msk.NEWSRu.com).



Поступок вызвал неоднозначную реакцию комментаторов, заявивших, что "народные избранники должны предоставлять справки от врачей", и предложивших депутату въехать в здание на машине. "Человек в детстве не накатался", - отмечает пользователь Александр Кондраков. Самих комментаторов, в свою очередь, высмеял известный фотограф и блогер Илья Варламов.



"У русского человека есть представление о том, что власть должна возвышаться над толпой. Представителя власти должен окружать ореол сакральности, иначе никто не будет воспринимать его всерьёз. У депутата или чиновника должен быть хороший дорогой автомобиль, желательно "мерс" или "крузак" с мигалкой и номерами АМР. <...> Даже муниципальный депутат, который фактически работает на общественных началах и вместо зарплаты получает небольшое поощрение от мэрии, должен (с точки зрения обывателя) ходить в дорогом костюме, ездить на дорогой машине и вообще вести себя "солидно". Любое отклонение от этих норм будет восприниматься как посягательство на традиции. Бедняга Азар одним невинным жестом, а именно поездкой на самокате, разорвал все мещанские шаблоны!", - пишет Варламов



При этом блогер отмечает разницу в восприятии политиков в России и в Штатах, где чиновник "обычно старается быть для избирателя "своим парнем". Президенты США сами ведут свои аккаунты в твиттере, так или иначе общаются с народом, не боятся казаться смешными", - отмечает Варламов, вспоминая, что Дмитрий Медведев в период президентства открыто подвергался насмешкам, а его действия воспринимались как клоунада. "Увы, но если российский депутат не соответствует определённому набору внешних признаков, если он доступен для народа и готов к общению на равных, народ просто не будет воспринимать его всерьёз. Несолидно", - заключает блогер.



Пользователи Facebook высмеяли муниципального депутата района Хамовники Илью Азара, который приехал на собрание на самокате. Автор поста заявил, что депутат перепутал здание с велодорожкой: между тем блогер Варламов полагает, что москвичи просто не привыкли к чиновникам, которые не боятся показаться смешными."17 мая было собрание совета депутатов в Хамовниках, депутат Азар прикатился на 2 этаж на самокате и прокатился по кабинету перед всеми жителями, на возмущения он ответил, что самокат дорогой. Такое поведение просто недопустимо ни для кого, тем более для депутата! И между прочим управа где проходило собрание, это старинная усадьба с богатой историей основанная в XVII, а не велодорожка!!!" - пишет в Facebook пользователь Рома ЧелноковПоступок вызвал неоднозначную реакцию комментаторов, заявивших, что "народные избранники должны предоставлять справки от врачей", и предложивших депутату въехать в здание на машине. "Человек в детстве не накатался", - отмечает пользователь Александр Кондраков. Самих комментаторов, в свою очередь, высмеял известный фотограф и блогер Илья Варламов."У русского человека есть представление о том, что власть должна возвышаться над толпой. Представителя власти должен окружать ореол сакральности, иначе никто не будет воспринимать его всерьёз. У депутата или чиновника должен быть хороший дорогой автомобиль, желательно "мерс" или "крузак" с мигалкой и номерами АМР. <...> Даже муниципальный депутат, который фактически работает на общественных началах и вместо зарплаты получает небольшое поощрение от мэрии, должен (с точки зрения обывателя) ходить в дорогом костюме, ездить на дорогой машине и вообще вести себя "солидно". Любое отклонение от этих норм будет восприниматься как посягательство на традиции. Бедняга Азар одним невинным жестом, а именно поездкой на самокате, разорвал все мещанские шаблоны!", - пишет Варламов в блоге При этом блогер отмечает разницу в восприятии политиков в России и в Штатах, где чиновник "обычно старается быть для избирателя "своим парнем". Президенты США сами ведут свои аккаунты в твиттере, так или иначе общаются с народом, не боятся казаться смешными", - отмечает Варламов, вспоминая, что Дмитрий Медведев в период президентства открыто подвергался насмешкам, а его действия воспринимались как клоунада. "Увы, но если российский депутат не соответствует определённому набору внешних признаков, если он доступен для народа и готов к общению на равных, народ просто не будет воспринимать его всерьёз. Несолидно", - заключает блогер.



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