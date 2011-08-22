Подмосковного бизнесмена обвинили в организации убийства мэра Сергиева Посада в 2011 году

10 декабря 2012 г. В деле об убийстве мэра Сергиева Посада всплыли махинации с землей

В махинациях замешаны девять руководителей местной администрации: чиновники незаконно переводили земли под застройку. По мнению следователей, Евгений Душко знал об этом и собирался использовать эту информацию как контркомпромат.