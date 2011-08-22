Подмосковного бизнесмена обвинили в организации убийства мэра Сергиева Посада в 2011 году

Следственный комитет объявил о задержании подмосковного бизнесмена Сергея Желновского по обвинению в организации убийства мэра Сергиева Посада Евгения Душко в 2011 году. Поводом для задержания стало признание члена банды, по делу которой бизнесмен проходил как свидетель, пишет "Российская газета"
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Желновский несколько лет назад баллотировался в депутаты совета Сергиева Посада, а также владел строительными фирмами и торговыми центрами. Как рассказали в следственном ведомстве, коммерсант был свидетелем по уголовному делу банды некого Константина Пискарева, члены которой убивали и крали коллег и конкурентов Пискарева в бизнесе. По версии следствия, на счету банды Пискарева как минимум 30 убийств.
Поводом к задержанию Желновского стало признание одного из членов банды о том, что предприниматель принимал участие в организации убийства Душко. По слухам, чиновник не давал разрешения на строительство нескольких торговых центров на земле, которой владел Пискарев, имевший, по некоторым данным, очень тесные отношения с Желновским. Басманный суд Москвы согласился с ходатайством следствия об аресте бизнесмена и избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
35-летний Евгений Душко, избранный главой города в начале апреля 2011 года, был застрелен
22 августа того же года, в 07:15, возле своего дома на Советской улице. Коллеги убитого и тогдашний губернатор Подмосковья Борис Громов заявили, что убийство мэра может быть связано с его желанием навести порядок в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в частности в системе оплаты услуг и работы управляющих компаний. Вскоре после убийства Душко были арестованы
двое руководителей Сергиево-Посадских компаний, подозреваемых в присвоении 33 миллионов рублей.