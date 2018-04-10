Активисты призвали ректора МГУ разрешить фестиваль за перенос фан-зоны на Воробьевых горах

4 мая 2018 г. Противники фан-зоны на Воробьевых горах передали петицию в администрацию президента

Днем 3 мая у здания администрации президента прошли одиночные пикеты за перенос фан-зоны с территории МГУ. Под петицией подписались более 14 тысяч студентов, сотрудников, выпускников университета и жителей Москвы.