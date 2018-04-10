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Активисты призвали ректора МГУ разрешить фестиваль за перенос фан-зоны на Воробьевых горах
18 мая 2018 г. | Время публикации 12:30
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
Инициативная группа, выступающая за перенос фан-зоны чемпионата мира по футболу с Воробьевых гор, анонсировала проведение фестиваля в защиту МГУ. Как сообщается в сообществе инициативной группы в Facebook, его планируется провести 22 мая с 17:00 до 21:00, место проведения пока неизвестно.

"Мы не устаём напоминать, что возведение памятника князю Владимиру на склоне Воробьёвых гор было отменено в самый последний момент, когда стройка уже началась. Даже сейчас фан-зона может переехать на резервную площадку", - подчеркивают активисты. По их словам, в рамках фестиваля пройдут выступления экологов, профсоюзных и городских активистов, состоятся обсуждения проблем университета, ожидается также открытый микрофон и концерт.

"Мы приглашаем всех неравнодушных принять участие в нашем фестивале. Если у вас есть идея выступления, мастер-класса, активности любого другого формата, пишите нам в личные сообщения наших пабликов (https://vk.com/igmsu, https://vk.com/savemsu)", - сообщают авторы. Они также призываем писать обращения в электронную приёмную на имя ректора с просьбой согласовать фестиваль и объявить площадку. "Может быть, массовые прямые обращения студентов склонят ректора к правильному решению?", - задаются вопросом активисты.

Напомним, в оргкомитете чемпионата мира по футболу заявили, что по фан-зоне найдено решение, которое "устраивает все заинтересованные стороны". Председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович сказал, что фан-зону разместят не на территории МГУ, а рядом, а также исключат оттуда объекты, которые планировалось разместить первоначально. Подробностей он не привел.

При этом Дворкович уточнил, что такое решение было найдено якобы после недавней встречи со студентами, требующими переноса фан-зоны. Сами студенты это опровергли: по их словам, никаких новых вариантов расположения фан-зоны на той встрече не обсуждалось. Единственной просьбой студентов был перенос фан-зоны с Воробьевых гор. В результате Дворкович пообещал рассмотреть возможность переноса, однако по факту студентам дали понять, что никакая другая площадка в Москве для фан-зоны не подходит.

По словам противников фан-зоны, представители оргкомитета ЧМ "манипулируют фактами и выдают за "компромиссное решение" меры, которые были приняты еще в августе 2017 года. В частности, вместимость площадки сократится до 25 тысяч болельщиков, а саму ее всего лишь отодвинут на 300 метров от Главного здания вуза. 3 мая петицию за перенос фан-зоны, которую подписали более 14 тысяч студентов, сотрудников, выпускников университета и жителей Москвы, передали в администрацию президента РФ, однако результаты обращения неизвестны.

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