

В выходные в столице похолодает, дожди продолжатся Рубрики: Погода

субботу, 19 мая, ночью облачно, дождь, местами гроза, температура в Москве 14-16, по области 11-16 градусов тепла, ветер юго-западный и западный, 5-10 метров в секунду, при грозе с порывами 12-17 метров в секунду.



Днем облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза, температура в Москве 20-22, по области 18-23 градуса, ветер западный и северо-западный, 5-10 метров в секунду при грозе с порывами 12-17 метров в секунду.



В воскресенье, 20 мая, облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Температура ночью в Москве 9-11, по области 6-11 градусов тепла, днем в Москве 16-18, по области 14-19 градусов тепла. Ветер северо-западный и северный, 5-10 метров в секунду. В выходные дожди в столице продолжатся и немного похолодает, сообщает Гидрометцентр России . В, 19 мая, ночью облачно, дождь, местами гроза, температура в Москве 14-16, по области 11-16 градусов тепла, ветер юго-западный и западный, 5-10 метров в секунду, при грозе с порывами 12-17 метров в секунду.Днем облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза, температура в Москве 20-22, по области 18-23 градуса, ветер западный и северо-западный, 5-10 метров в секунду при грозе с порывами 12-17 метров в секунду., 20 мая, облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Температура ночью в Москве 9-11, по области 6-11 градусов тепла, днем в Москве 16-18, по области 14-19 градусов тепла. Ветер северо-западный и северный, 5-10 метров в секунду.



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