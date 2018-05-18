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В выходные в столице похолодает, дожди продолжатся
18 мая 2018 г. | Время публикации 20:00
Рубрики: Погода  
 
В выходные дожди в столице продолжатся и немного похолодает, сообщает Гидрометцентр России. В субботу, 19 мая, ночью облачно, дождь, местами гроза, температура в Москве 14-16, по области 11-16 градусов тепла, ветер юго-западный и западный, 5-10 метров в секунду, при грозе с порывами 12-17 метров в секунду.

Днем облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза, температура в Москве 20-22, по области 18-23 градуса, ветер западный и северо-западный, 5-10 метров в секунду при грозе с порывами 12-17 метров в секунду.

В воскресенье, 20 мая, облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Температура ночью в Москве 9-11, по области 6-11 градусов тепла, днем в Москве 16-18, по области 14-19 градусов тепла. Ветер северо-западный и северный, 5-10 метров в секунду.
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Пятница, 18 мая 2018 г. // Последняя новость 20:00
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