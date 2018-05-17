Движение в центре Москвы в воскресенье ограничат в связи с проведением полумарафона Рубрики: Автотранспорт

Moscow-Live.ru



"Маршрут: улица Лужники, Лужнецкая набережная, Фрунзенская набережная, Пречистенская набережная, Кремлевская набережная, Москворецкая улица, Б. Москворецкий мост, улица Балчуг, Раушская набережная, Космодамианская набережная, Софийская набережная, переулок Фалеевский, Болотная улица, площадь Васильевский спуск", - говорится в сообщении. Движение по улицам будет открываться по мере прохождения участников забега.



В этот же день в столице пройдут



Движение транспорта будет ограничено 20 мая c 7:00 до 12:40 по нескольким улицам Москвы, через которые будет проходить маршрут Московского полумарафона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного Центра организации дорожного движения."Маршрут: улица Лужники, Лужнецкая набережная, Фрунзенская набережная, Пречистенская набережная, Кремлевская набережная, Москворецкая улица, Б. Москворецкий мост, улица Балчуг, Раушская набережная, Космодамианская набережная, Софийская набережная, переулок Фалеевский, Болотная улица, площадь Васильевский спуск", - говорится в сообщении. Движение по улицам будет открываться по мере прохождения участников забега.В этот же день в столице пройдут любительская велогонка "Садовое кольцо" и велопарад, целью которых является поддержка развития велоинфраструктуры. С 8:30 на Садовом кольце, а также с 0:00 до 18:00 на проспекте Академика Сахарова и улице Маши Порываевой будут введены перекрытия: кроме того, с 13:00 движение перекроют на улице Каланчевская. Улицы будут открыты по мере прохождения колонны. Автомобилистов просят быть внимательными и заранее планировать маршруты объезда.



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