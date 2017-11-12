Москвичи жалуются на грядущий пропускной режим во время ЧМ-2018 Рубрики: Общество

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Среди жителей улиц возле станции метро "Спортивная" возник бум на карманные календарики: люди отмечают в них дни чемпионата мира по футболу, когда на улицах будет действовать жесткий пропускной режим. После открытия реконструированной Большой спортивной арены "Лужники" в 2017 году новые, адаптированные к нынешним правилам массовых мероприятий порядки оказались весьма жесткими. "Тогда мы впервые поняли, что чемпионат будет для района испытанием, — рассказывает жительница улицы 10-летия Октября. — Такого количества заборов и полиции я не видела ни в 1980 году, во время Олимпиады, и вообще никогда".



Хотя со временем алгоритмы и схемы обновили, учтя в том числе и мнение жителей Хамовников, правила безопасности все равно остались на первом месте. Для проезда к своим домам в префектуре выдают пропуска, однако в некоторых местах будет организована пешеходная зона, и проехать там будет невозможно. Особенно сильно это скажется на тех, кто активно пользуется такси.



В дни матчей будут перекрыты участок улицы Доватора (от улицы Хамовнический Вал до 3-й Фрунзенской улицы), участок улицы Ефремова (от 3-й Фрунзенской улицы до Трубецкой улицы), участок Проектируемого проезда 2309 (от улицы Усачева до улицы Ефремова), участок улицы 10-летия Октября (от улицы Усачева до улицы Доватора), участок 3-й Фрунзенской улицы (от улицы Доватора до улицы Ефремова). Здесь пешеходная зона будет в дни матчей и за день перед ними. В эти же дни для движения закроют Лужнецкий проезд, Новодевичью, Ростовскую и Саввинскую набережные, а также Хамовнический вал от Новодевичьей набережной до Комсомольского проспекта.



А на некоторые улицы, включая Фрунзенскую набережную, можно будет заехать только с пропуском местного жителя, который будет действовать в дни матчей и за день перед ними. Такси в эту зону заехать не смогут. Это Абрикосовский переулок, Кооперативная улица (от улицы Усачева до улицы Доватора), Малый Саввинский переулок, Новодевичий проезд, улица 10-летия Октября (от Лужнецкого проезда до улицы Усачева), Большая Пироговская улица (от Лужнецкого проезда до пересечения с Трубецкой улицей), улица Ефремова (от улицы Хамовнический Вал до Проектируемого проезда 2309), Малая Пироговская улица (от Лужнецкого проезда до пересечения с Трубецкой улицей), Погодинская улица (от Большого Саввинского переулка до Новодевичьего проезда), улица Савельева, улица Усачева (от Хамовнического Вала до пересечения с Трубецкой улицей), сам Хамовнический Вал от Комсомольского проспекта до Фрунзенской набережной, Усачевский переулок, Учебный переулок и Фрунзенская набережная.



Между тем проблема парковки в районе обострена уже сейчас: вечером буднего дня припаркованными машинами забиты обе стороны 2-й Фрунзенской улицы. Тем, кто не успел получить особое резидентное разрешение, приходится долго искать свободное место. По словам охранника местной поликлиники, туда приезжает множество беременных и пенсионеры со всех концов Москвы, однако мест, где они могли бы свободно припарковаться, практически нет. Дворы же либо огорожены шлагбаумами или забиты чужими авто.



"Живется в окрестностях сейчас неважно, — рассказывает жительница района. — Все так же, как было во время



Похожие условия коснутся жителей Тушино: на некоторых улицах в окрестностях стадиона "Спартак" тоже будет запрещено или ограничено движение. Кроме того, не менее восьми сборных команд разместятся в Московской области: в поселках, где будут жить футболисты, также вводится особый пропускной режим.



Так, в поселке Кратово будет базироваться сборная Португалии. По данным местной администрации, дачникам, чьи участки расположены в границах поселка, неделю назад начали выдавать пропуски на его территорию: для оформления разрешения необходимы паспорт и свидетельство о праве собственности на дом. На въезде в поселок будет своего рода КПП, где сотрудники охранных ведомств станут проверять документы граждан, въезжающих на территорию Кратова. Такие же КПП появятся и в Бронницах, Нахабино, Истре и других муниципалитетах, где разместятся команды-участники мундиаля. На время чемпионата будет ограничен и



Жители улиц, прилегающих к арене "Лужники", готовятся к пропускному режиму, который будет введен в дни предстоящего чемпионата мира по футболу. В дни матчей на ряде улиц нельзя будет проехать даже на такси, а пропускной режим будет введен и в Подмосковье, где будут жить участники чемпионата. Об этом пишет "Московский комсомолец" Среди жителей улиц возле станции метро "Спортивная" возник бум на карманные календарики: люди отмечают в них дни чемпионата мира по футболу, когда на улицах будет действовать жесткий пропускной режим. После открытия реконструированной Большой спортивной арены "Лужники" в 2017 году новые, адаптированные к нынешним правилам массовых мероприятий порядки оказались весьма жесткими. "Тогда мы впервые поняли, что чемпионат будет для района испытанием, — рассказывает жительница улицы 10-летия Октября. — Такого количества заборов и полиции я не видела ни в 1980 году, во время Олимпиады, и вообще никогда".Хотя со временем алгоритмы и схемы обновили, учтя в том числе и мнение жителей Хамовников, правила безопасности все равно остались на первом месте. Для проезда к своим домам в префектуре выдают пропуска, однако в некоторых местах будет организована пешеходная зона, и проехать там будет невозможно. Особенно сильно это скажется на тех, кто активно пользуется такси.В дни матчей будут перекрыты участок улицы Доватора (от улицы Хамовнический Вал до 3-й Фрунзенской улицы), участок улицы Ефремова (от 3-й Фрунзенской улицы до Трубецкой улицы), участок Проектируемого проезда 2309 (от улицы Усачева до улицы Ефремова), участок улицы 10-летия Октября (от улицы Усачева до улицы Доватора), участок 3-й Фрунзенской улицы (от улицы Доватора до улицы Ефремова). Здесь пешеходная зона будет в дни матчей и за день перед ними. В эти же дни для движения закроют Лужнецкий проезд, Новодевичью, Ростовскую и Саввинскую набережные, а также Хамовнический вал от Новодевичьей набережной до Комсомольского проспекта.А на некоторые улицы, включая Фрунзенскую набережную, можно будет заехать только с пропуском местного жителя, который будет действовать в дни матчей и за день перед ними. Такси в эту зону заехать не смогут. Это Абрикосовский переулок, Кооперативная улица (от улицы Усачева до улицы Доватора), Малый Саввинский переулок, Новодевичий проезд, улица 10-летия Октября (от Лужнецкого проезда до улицы Усачева), Большая Пироговская улица (от Лужнецкого проезда до пересечения с Трубецкой улицей), улица Ефремова (от улицы Хамовнический Вал до Проектируемого проезда 2309), Малая Пироговская улица (от Лужнецкого проезда до пересечения с Трубецкой улицей), Погодинская улица (от Большого Саввинского переулка до Новодевичьего проезда), улица Савельева, улица Усачева (от Хамовнического Вала до пересечения с Трубецкой улицей), сам Хамовнический Вал от Комсомольского проспекта до Фрунзенской набережной, Усачевский переулок, Учебный переулок и Фрунзенская набережная.Между тем проблема парковки в районе обострена уже сейчас: вечером буднего дня припаркованными машинами забиты обе стороны 2-й Фрунзенской улицы. Тем, кто не успел получить особое резидентное разрешение, приходится долго искать свободное место. По словам охранника местной поликлиники, туда приезжает множество беременных и пенсионеры со всех концов Москвы, однако мест, где они могли бы свободно припарковаться, практически нет. Дворы же либо огорожены шлагбаумами или забиты чужими авто."Живется в окрестностях сейчас неважно, — рассказывает жительница района. — Все так же, как было во время самого первого матча после открытия стадиона, когда один вход в метро не работал, во второй стояла дикая очередь, вход в МЦК закрыли, а такси в район не пускали. А я как раз с ребенком пыталась уехать в театр". По ее словам, поначалу система была более щадящая: на КПП можно было показать паспорт с регистрацией на указанных улицах и проехать. Сейчас от этой практики отказались, однако возникают проблемы и с выдачей пропусков, которые можно получить только в будни. "Моя подруга 4 раза по 4 часа стояла и так и не получила", - заявляет она.Похожие условия коснутся жителей Тушино: на некоторых улицах в окрестностях стадиона "Спартак" тоже будет запрещено или ограничено движение. Кроме того, не менее восьми сборных команд разместятся в Московской области: в поселках, где будут жить футболисты, также вводится особый пропускной режим.Так, в поселке Кратово будет базироваться сборная Португалии. По данным местной администрации, дачникам, чьи участки расположены в границах поселка, неделю назад начали выдавать пропуски на его территорию: для оформления разрешения необходимы паспорт и свидетельство о праве собственности на дом. На въезде в поселок будет своего рода КПП, где сотрудники охранных ведомств станут проверять документы граждан, въезжающих на территорию Кратова. Такие же КПП появятся и в Бронницах, Нахабино, Истре и других муниципалитетах, где разместятся команды-участники мундиаля. На время чемпионата будет ограничен и въезд в город



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