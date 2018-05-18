Ливни с грозами ожидаются в столице до конца дня Рубрики: Погода

Moscow-Live.ru



Ранее синоптики сообщали, что во второй половине дня в пятницу в Москве и Подмосковье пройдет кратковременный дождь, вечером ожидаются сильные ливни с грозой, возможен град. Местами может выпасть до 30% от месячной нормы осадков. В связи с этим столичным отделением МЧС было распространено штормовое предупреждение, опубликованное



Из-за непогоды в Москве и Подмосковье на пятницу объявили "желтый" уровень опасности. Во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн. Также во время грозы нельзя купаться в водоемах, не следует бегать, ездить на велосипеде. Сильный ливень с грозой идет в Северном округе, передает корреспондент РИАМО . Во время ливня дует ветер, раскачивая деревья. Также слышны раскаты грома, сверкает молния.Ранее синоптики сообщали, что во второй половине дня в пятницу в Москве и Подмосковье пройдет кратковременный дождь, вечером ожидаются сильные ливни с грозой, возможен град. Местами может выпасть до 30% от месячной нормы осадков. В связи с этим столичным отделением МЧС было распространено штормовое предупреждение, опубликованное на сайте ведомства Из-за непогоды в Москве и Подмосковье на пятницу объявили "желтый" уровень опасности. Во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн. Также во время грозы нельзя купаться в водоемах, не следует бегать, ездить на велосипеде.



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