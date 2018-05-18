NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
18
мая
pda
Поиск
Архив

Ливни с грозами ожидаются в столице до конца дня
18 мая 2018 г. | Время публикации 15:33 | Последние изменения 18:11
Рубрики: Погода  
 
Moscow-Live.ru
Сильный ливень с грозой идет в Северном округе, передает корреспондент РИАМО. Во время ливня дует ветер, раскачивая деревья. Также слышны раскаты грома, сверкает молния.

Ранее синоптики сообщали, что во второй половине дня в пятницу в Москве и Подмосковье пройдет кратковременный дождь, вечером ожидаются сильные ливни с грозой, возможен град. Местами может выпасть до 30% от месячной нормы осадков. В связи с этим столичным отделением МЧС было распространено штормовое предупреждение, опубликованное на сайте ведомстваэ

Из-за непогоды в Москве и Подмосковье на пятницу объявили "желтый" уровень опасности. Во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн. Также во время грозы нельзя купаться в водоемах, не следует бегать, ездить на велосипеде.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
18.05.2018   20:17
6
16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Пятница, 18 мая 2018 г. // Последняя новость 20:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>