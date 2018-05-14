Полицейские разогнали протестующих против подмосковных свалок перед визитом Собянина и Воробьева

16 мая 2018 г. Москва и Подмосковье займутся развитием инфраструктуры садовых некоммерческих товариществ

Власти Москвы в 2018-2019 годах перечислят более полутора миллиардов рублей на развитие и строительство дорог у садовых некоммерческих товариществ. Также планируется наладить работу общественного транспорта.