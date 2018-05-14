Полицейские разогнали протестующих против подмосковных свалок перед визитом Собянина и Воробьева

Во время совместного визита мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Московской области Андрея Воробьева в Сергиев Посад 16 мая произошел инцидент: полицейские пытались выхватить у небольшой группки женщин плакаты c призывами решить проблему подмосковных свалок. Инцидент был запечатлен на видео, попавшее на канал YouTube.
Видео снято на перроне платформы Сергиева Посада: на нем видно, как несколько полицейских в форме и в гражданской одежде пытаются заставить небольшую группу женщин убрать плакаты, направленные против подмосковных мусорных свалок. Инцидент произошел незадолго до прибытия электрички, на которой в город приехали главы Москвы и Московской области, одному из полицейских в гражданском удалось вырвать у одной из женщин плакат и сбежать с ним.
"Недавно двое наших героев решились замутить нереальнейшую предвыборную показуху, о которой журналисты с 90-х не слыхивали: пойти в народ, - комментирует поездку Telegram-канал "Кремлёвский мамковед", - В итоге, Собяшка – даже отодвинув в тень своего коллегу – хоть как-то светанулся перед выборами в дачной электричке с простолюдинами, подчеркнув все удобства созданной им инфраструктуры. Ну правильно, скоро ж дачные фальсификации – надо "лицом поторговать" по месту пребывания электората. План был заведомо дерьмовый, поэтому приходилось очень аккуратно выбирать маршруты и всех, кто сможет задать правильные вопросы и кушать пирожки. Но все-таки "бабки по вызову" не спасли наших горе-политиков: Собянину пришлось прятаться от разгневанных жителей Подмосковья за спинами своих охранников, а Воробьев вновь показал "чудеса" общения с народом".
"Поездка на электричке не прошла даром: сегодня Воробьев выдвинул на должность главы Мособлизбиркома свою заместительницу Хаймурзину. Напомню, что именно в Подмосковье Собянин решил найти сотни тысяч москвичей, которые бы очень хотели проголосовать за него прямо на дачах. Ну не сказочное ли совпадение?" - отмечает в Facebook муниципальный депутат Дмитрий Гудков.
Инцидент произошел 16 мая, в ходе поездки мэра столицы Сергея Собянина и главы Подмосковья Андрея Воробьева в СНТ "Северянин" в Сергиевом Посаде. В ходе визита Собянин заявил, что власти Москвы в 2018-2019 годах перечислят администрации более полутора миллиардов рублей на развитие и строительство дорог у садовых некоммерческих товариществ. Сообщалось, что абсолютное большинство садовых товариществ будет проектироваться под личным контролем глав Москвы и Подмосковья и с учетом мнения местных жителей. В частности, в рамках плана в Подмосковье увеличат количество автобусов на маршрутах, проходящих через СНТ, а частота движения автобусов в часы пик увеличится вдвое.
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