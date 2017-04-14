Собянин заявил о существенном снижении количества выбросов от общественного транспорта

Уровень вредных выбросов в Москве за последние годы сократился на треть с вводом более экологичного вида транспорта. Об этом в прямом эфире телеканала "ТВ Центр"
сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Мы свой парк автобусов в течение нескольких лет практически полностью заменили на автобусы с двигателями "Евро 5". Более того, заставили заменить и коммерсантов, которые ездили вообще на допотопных автобусах. И вредные выбросы от общественного транспорта уменьшились в среднем в три раза", - сказал Собянин, добавив, что сейчас общественный транспорт Москвы является "самым молодым в мире".В сентябре
на дорогах Москвы начнет курсировать новый экологичный вид транспорта - электробус, оснащенный системами климат- контроля, видеонаблюдения и спутниковой навигации, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств и доступом к Wi-Fi. Противники проекта отмечают, что подобный транспорт даже за рубежом используется лишь в экспериментальном режиме
, а шумиха вокруг электробусов является лишь предлогом для ликвидации троллейбусов, и переводить весь шинный транспорт на электробусы всерьёз никто не собирается. Блогеры полагают, что всё ограничится несколькими образцово-показательными маршрутами
, под флагом которых будут "добиваться" остатки троллейбусной сети Москвы.