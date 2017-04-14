NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
18
мая
pda
Поиск
Архив

Собянин заявил о существенном снижении количества выбросов от общественного транспорта
18 мая 2018 г. | Время публикации 08:24
Рубрики: Общественный транспорт  
 
Moscow-Live.ru
Уровень вредных выбросов в Москве за последние годы сократился на треть с вводом более экологичного вида транспорта. Об этом в прямом эфире телеканала "ТВ Центр" сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы свой парк автобусов в течение нескольких лет практически полностью заменили на автобусы с двигателями "Евро 5". Более того, заставили заменить и коммерсантов, которые ездили вообще на допотопных автобусах. И вредные выбросы от общественного транспорта уменьшились в среднем в три раза", - сказал Собянин, добавив, что сейчас общественный транспорт Москвы является "самым молодым в мире".

В сентябре на дорогах Москвы начнет курсировать новый экологичный вид транспорта - электробус, оснащенный системами климат- контроля, видеонаблюдения и спутниковой навигации, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств и доступом к Wi-Fi. Противники проекта отмечают, что подобный транспорт даже за рубежом используется лишь в экспериментальном режиме, а шумиха вокруг электробусов является лишь предлогом для ликвидации троллейбусов, и переводить весь шинный транспорт на электробусы всерьёз никто не собирается. Блогеры полагают, что всё ограничится несколькими образцово-показательными маршрутами, под флагом которых будут "добиваться" остатки троллейбусной сети Москвы.

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
"Медуза": первые электробусы запустят в Москве за неделю до выборов, а делать их будут компании "Ростеха" и Дерипаски
4 мая 2018 г.
"Медуза": первые электробусы запустят в Москве за неделю до выборов, а делать их будут компании "Ростеха" и Дерипаски
По данным издания, Собянин намерен лично запустить первые маршруты электробусов в День города. Необходимые Москве электробусы производятся в Белоруссии и Финляндии, но под техническое задание подходят только машины компаний "Ростеха" и Олега Дерипаски.
31 октября 2017 г.
14 апреля 2017 г.
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
18.05.2018   13:07
6
09:00 10:00 11:00 12:00 13:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Пятница, 18 мая 2018 г. // Последняя новость 12:30
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>