NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
18
ноября
pda
Поиск
Архив

Станцию метро "Беломорская" Замоскворецкой линии могут открыть в начале 2019 года
18 ноября 2017 г. | Время публикации 20:25
Рубрики: Метрополитен  
 
stroi.mos.ru
Станцию метро "Беломорская" Замоскворецкой линии могут открыть в конце 2018-го - начале 2019 года. Об этом сообщил 18 ноября заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"На сегодняшний день мы построили более 50% железобетонных конструкций. Наша задача построить ту часть станции, которая состоит из железобетонных конструкций интегрировать с существующим тоннелем, чтобы поезда могли проезжать, а мы работать по отделке станции и налаживанию инженерной системы, - цитирует Хуснуллина Агентство городских новостей "Москва".

В январе этого года сообщалось, что станция "Беломорская" откроется в 2018 году. А летом 2016 года Марат Хуснуллин говорил, что "Беломорскую" запустят в 2017 году.
Twitter
facebook


Предыдущая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Станция столичного метро "Беломорская" откроется в 2018 году
21 января 2017 г.
Станция столичного метро "Беломорская" откроется в 2018 году
Заместитель мэра Марат Хуснуллин также напомнил, что на Замоскворецкой линии метро планируется в этом году завершить строительные работы на станции "Ховрино".
9 июля 2016 г.
Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
18.11.2017   21:42
1
17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Суббота, 18 ноября 2017 г. // Последняя новость 20:25
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 msk.NEWSru.com
]]>
]]>