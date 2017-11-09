Станцию метро "Беломорская" Замоскворецкой линии могут открыть в начале 2019 года

Станцию метро "Беломорская" Замоскворецкой линии могут открыть в конце 2018-го - начале 2019 года. Об этом сообщил 18 ноября заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"На сегодняшний день мы построили более 50% железобетонных конструкций. Наша задача построить ту часть станции, которая состоит из железобетонных конструкций интегрировать с существующим тоннелем, чтобы поезда могли проезжать, а мы работать по отделке станции и налаживанию инженерной системы, - цитирует Хуснуллина Агентство городских новостей "Москва"
.
В январе этого года сообщалось
, что станция "Беломорская" откроется в 2018 году. А летом 2016 года Марат Хуснуллин говорил
, что "Беломорскую" запустят в 2017 году.