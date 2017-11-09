Жителей Измайлова переселят в дома, построенные по программе реновации на месте Черкизовского рынка

Как сообщил "ТАСС"
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, место бывшего Черкизовского рынка будет использовано для программы реновации.
Сейчас власти города активно занимаются разработкой планировки нового района. Жители столичного района Измайлово, которые попали под программу реновации, могут уже в 2019 году переехать в новое жилье, которое будет построено на месте бывшего Черкизовского рынка.
Черкизовский рынок, который с 1990-х годов был крупнейшей российской барахолкой, закрыт
29 июня 2009 года. Ранее сообщалось, что на его месте могут построить центр ЦСКА и музейное хранилище
, затем речь зашла про строительство торгового центра "Мега"
, а позже власти города заявили про возможность строительства спортивного городка
.