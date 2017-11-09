Жителей Измайлова переселят в дома, построенные по программе реновации на месте Черкизовского рынка

5 сентября 2014 г. На месте Черкизовского рынка появится спортивный городок

Поблизости находится Университет физкультуры и спорта, а также футбольный стадион "Локомотив". "Поэтому совершенно логично развивать спортивную функцию всей этой территории", - отметил заместитель мэра Марат Хуснуллин.