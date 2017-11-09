Автобус с пассажирами, следовавший из Санкт-Петербурга в Москву, попал в ДТП в Новгородской области Рубрики: Происшествия

Moscow-Live.ru



По данным регионального главка МЧС, автобус из-за поломки остановился на правой обочине трассы М-10, вскоре после этого в него сзади врезался следовавший в том же направлении грузовик.



В автобусе находилось 64 пассажира. В результате ДТП восемь человек получили травмы. Местные медики оказали пострадавшим помощь на месте аварии. Госпитализация в Валдайскую центральную райбольницу потребовалась только одному пассажиру. Остальные на попутном транспорте отправились в Москву, сообщили Рано утром 18 ноября под городом Валдай Новгородской области произошло ДТП с участием междугороднего автобуса, следовавшего из Санкт-Петербурга в Москву, и грузовика Volvo.По данным регионального главка МЧС, автобус из-за поломки остановился на правой обочине трассы М-10, вскоре после этого в него сзади врезался следовавший в том же направлении грузовик.В автобусе находилось 64 пассажира. В результате ДТП восемь человек получили травмы. Местные медики оказали пострадавшим помощь на месте аварии. Госпитализация в Валдайскую центральную райбольницу потребовалась только одному пассажиру. Остальные на попутном транспорте отправились в Москву, сообщили "Интерфаксу" в региональном ГУ МЧС.



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