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Автобус с пассажирами, следовавший из Санкт-Петербурга в Москву, попал в ДТП в Новгородской области
18 ноября 2017 г. | Время публикации 12:10
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
Рано утром 18 ноября под городом Валдай Новгородской области произошло ДТП с участием междугороднего автобуса, следовавшего из Санкт-Петербурга в Москву, и грузовика Volvo.

По данным регионального главка МЧС, автобус из-за поломки остановился на правой обочине трассы М-10, вскоре после этого в него сзади врезался следовавший в том же направлении грузовик.

В автобусе находилось 64 пассажира. В результате ДТП восемь человек получили травмы. Местные медики оказали пострадавшим помощь на месте аварии. Госпитализация в Валдайскую центральную райбольницу потребовалась только одному пассажиру. Остальные на попутном транспорте отправились в Москву, сообщили "Интерфаксу" в региональном ГУ МЧС.
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