При пожаре на складе на северо-востоке столицы сгорели декорации двух театров Рубрики: Происшествия

АГН "Москва"



Площадь пожара в двухэтажном складском помещении на улице Милашенкова составила 400 кв. м, а пожару была присвоена вторая категория сложности.



Кроме того, пострадал автосервис, в котором сгорел автомобиль Mitsubishi. В общей сложности от пожара пострадало пять организаций, сообщил Декорации театра "Русская песня" Надежды Бабкиной и театра "Балет Москва" сгорели при пожаре на складе в Бутырском районе Москвы, произошедшем днем 18 ноября.Площадь пожара в двухэтажном складском помещении на улице Милашенкова составила 400 кв. м, а пожару была присвоена вторая категория сложности.Кроме того, пострадал автосервис, в котором сгорел автомобиль Mitsubishi. В общей сложности от пожара пострадало пять организаций, сообщил Агентству городских новостей "Москва" источник в экстренных службах города.



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