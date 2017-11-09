NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
18
ноября
pda
Поиск
Архив

При пожаре на складе на северо-востоке столицы сгорели декорации двух театров
18 ноября 2017 г. | Время публикации 15:25
Рубрики: Происшествия  
 
АГН "Москва"
Декорации театра "Русская песня" Надежды Бабкиной и театра "Балет Москва" сгорели при пожаре на складе в Бутырском районе Москвы, произошедшем днем 18 ноября.

Площадь пожара в двухэтажном складском помещении на улице Милашенкова составила 400 кв. м, а пожару была присвоена вторая категория сложности.

Кроме того, пострадал автосервис, в котором сгорел автомобиль Mitsubishi. В общей сложности от пожара пострадало пять организаций, сообщил Агентству городских новостей "Москва" источник в экстренных службах города.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
18.11.2017   21:42
1
17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Суббота, 18 ноября 2017 г. // Последняя новость 20:25
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 msk.NEWSru.com
]]>
]]>