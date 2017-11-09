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Задержаны четыре участника перестрелки в "Москва-Сити"
18 ноября 2017 г. | Время публикации 11:15 | Последние изменения 13:45
Рубрики: Криминал  
 
Global Look Press
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Днем в субботу, 18 ноября, Следственный комитет сообщил о четверых задержанных по подозрению в участии в конфликте со стрельбой в комплексе "Москва-сити", произошедшем накануне.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержаны четверо мужчин по подозрению в совершении указанного преступления, один из которых госпитализирован", - сообщила "Интерфаксу" представитель столичного главка СК Юлия Иванова.

Ранее сообщалось, что утром 18 ноября сотрудники правоохранительных органов задержали на Кутузовском проспекте автомобиль "Тойота Ленд Крузер", объявленный в розыск после перестрелки в "Москва-Сити".

В машине находилось двое мужчин, один из которых участвовал в конфликте. Задержанным оказался 30-летний Эльдар Хамидов, сообщал Telegram-канал Mash.

Позже полиция сообщила о задержании второго автомобиля, на котором скрывался ещё один предполагаемый участник конфликта.

"В 11:40 сотрудниками полиции на проспекте Маршала Жукова был остановлен автомобиль "ВАЗ" под управлением мужчины 1991 г.р., который для разбирательства доставлен в ОМВД", - сообщил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы столичного главка полиции.

Сейчас в розыске остаются еще несколько машин, на которых скрылись участники конфликта. Для их задержания в городе введен план "Перехват", сообщил "ТАСС" источник в правоохранительных органах.

Конфликт со стрельбой на территории "Москва-Сити" возник в пятницу вечером после того, как охрана сделала посетителям замечание из-за неправильной парковки. Нападавшие стреляли по охранникам из травматического оружия. В результате шесть охранников получили огнестрельные ранения различной степени тяжести.

По данным ФГУП "Охрана" Росгвардии, при перестрелке были ранены два его сотрудника.
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