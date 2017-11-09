Задержаны четыре участника перестрелки в "Москва-Сити" Рубрики: Криминал

Global Look Press © РИА Новости / Михаил Воскресенский



"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержаны четверо мужчин по подозрению в совершении указанного преступления, один из которых госпитализирован", - сообщила



Ранее сообщалось, что утром 18 ноября сотрудники правоохранительных органов задержали на Кутузовском проспекте автомобиль "Тойота Ленд Крузер", объявленный в розыск после перестрелки в "Москва-Сити".



В машине находилось двое мужчин, один из которых участвовал в конфликте. Задержанным оказался 30-летний Эльдар Хамидов, сообщал Telegram-канал



Позже полиция сообщила о задержании второго автомобиля, на котором скрывался ещё один предполагаемый участник конфликта.



"В 11:40 сотрудниками полиции на проспекте Маршала Жукова был остановлен автомобиль "ВАЗ" под управлением мужчины 1991 г.р., который для разбирательства доставлен в ОМВД", - сообщил



Сейчас в розыске остаются еще несколько машин, на которых скрылись участники конфликта. Для их задержания в городе введен план "Перехват", сообщил



Конфликт со стрельбой на территории "Москва-Сити" возник в пятницу вечером после того, как охрана сделала посетителям замечание из-за неправильной парковки. Нападавшие стреляли по охранникам из травматического оружия. В результате шесть охранников получили огнестрельные ранения различной степени тяжести.



По данным ФГУП "Охрана" Росгвардии, при перестрелке были ранены два его сотрудника. Днем в субботу, 18 ноября, Следственный комитет сообщил о четверых задержанных по подозрению в участии в конфликте со стрельбой в комплексе "Москва-сити", произошедшем накануне."В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержаны четверо мужчин по подозрению в совершении указанного преступления, один из которых госпитализирован", - сообщила "Интерфаксу" представитель столичного главка СК Юлия Иванова.Ранее сообщалось, что утром 18 ноября сотрудники правоохранительных органов задержали на Кутузовском проспекте автомобиль "Тойота Ленд Крузер", объявленный в розыск после перестрелки в "Москва-Сити".В машине находилось двое мужчин, один из которых участвовал в конфликте. Задержанным оказался 30-летний Эльдар Хамидов, сообщал Telegram-канал Mash Позже полиция сообщила о задержании второго автомобиля, на котором скрывался ещё один предполагаемый участник конфликта."В 11:40 сотрудниками полиции на проспекте Маршала Жукова был остановлен автомобиль "ВАЗ" под управлением мужчины 1991 г.р., который для разбирательства доставлен в ОМВД", - сообщил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы столичного главка полиции.Сейчас в розыске остаются еще несколько машин, на которых скрылись участники конфликта. Для их задержания в городе введен план "Перехват", сообщил "ТАСС" источник в правоохранительных органах.Конфликт со стрельбой на территории "Москва-Сити" возник в пятницу вечером после того, как охрана сделала посетителям замечание из-за неправильной парковки. Нападавшие стреляли по охранникам из травматического оружия. В результате шесть охранников получили огнестрельные ранения различной степени тяжести.По данным ФГУП "Охрана" Росгвардии, при перестрелке были ранены два его сотрудника.



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