Ленинградский, Ярославский и Казанский вокзалы столицы объединят в единый транспортно-пересадочный узел

Ленинградский, Ярославский и Казанский вокзалы Москвы будут объединены в единый транспортно-пересадочный узел. Об этом 18 ноября сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"Каланчевский узел, где у нас три вокзала, мы свяжем в один транспортно-пересадочный узел. Как мы это сделаем, будет понятно после того, как будет сделана градостроительная документация", - цитирует слова Хуснуллина Агентство городских новостей "Москва"
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В октябре 2017 года мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что столичные власти рассматривают возможность создания сквозного пригородного железнодорожного движения через город. 15 ноября на встрече с президентом Путиным и главой РЖД Белозеровым Собянин представил
проект новой радиальной линии так называемого наземного метро.
Речь идет о сквозных железнодорожных диаметрах, соединяющих основные железнодорожные направления. Он сообщил, что может быть создано от пяти до 15 таких маршрутов в зависимости от необходимости и пассажиропотока. Реализация проекта позволит на 10-12% разгрузить всю транспортную инфраструктуру столицы, а пользоваться ей будут около 300 млн пассажиров.