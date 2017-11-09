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Ленинградский, Ярославский и Казанский вокзалы столицы объединят в единый транспортно-пересадочный узел
18 ноября 2017 г. | Время публикации 16:20
Рубрики: Общественный транспорт  
 
Moscow-Live.ru
Ленинградский, Ярославский и Казанский вокзалы Москвы будут объединены в единый транспортно-пересадочный узел. Об этом 18 ноября сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Каланчевский узел, где у нас три вокзала, мы свяжем в один транспортно-пересадочный узел. Как мы это сделаем, будет понятно после того, как будет сделана градостроительная документация", - цитирует слова Хуснуллина Агентство городских новостей "Москва".

В октябре 2017 года мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что столичные власти рассматривают возможность создания сквозного пригородного железнодорожного движения через город. 15 ноября на встрече с президентом Путиным и главой РЖД Белозеровым Собянин представил проект новой радиальной линии так называемого наземного метро.

Речь идет о сквозных железнодорожных диаметрах, соединяющих основные железнодорожные направления. Он сообщил, что может быть создано от пяти до 15 таких маршрутов в зависимости от необходимости и пассажиропотока. Реализация проекта позволит на 10-12% разгрузить всю транспортную инфраструктуру столицы, а пользоваться ей будут около 300 млн пассажиров.
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