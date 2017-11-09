Ленинградский, Ярославский и Казанский вокзалы столицы объединят в единый транспортно-пересадочный узел

15 ноября 2017 г. Мэрия Москвы и РЖД задумали построить в столице до 15 линий "наземного метро"

Речь идет о сквозных железнодорожных диаметрах, соединяющих основные железнодорожные направления. Две схемы уже представили президенту Путину: одна соединяет Белорусское и Савеловское направления, вторая - Рижское и Павелецкое.