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Международному аэропорту в подмосковном Раменском официально присвоено название "Жуковский"
18 ноября 2017 г. | Время публикации 14:00
Рубрики: Областная инфраструктура  
 
АГН "Москва" / Мусинова Ольга
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присвоении наименования "Жуковский" международному аэропорту в Московской области. Соответствующий документ опубликован 18 ноября на сайте правительства России, сообщает "ТАСС".

"На базе аэродрома Раменское Летно-исследовательского института имени М. М. Громова, расположенного в городе Жуковском Московской области, реализуется инвестиционный проект по созданию международного аэропорта. Цель проекта - решение стратегических задач в области авиаперевозок, включая создание низкотарифного авиаперевозчика. Подписанным распоряжением новому аэропорту присвоено наименование "Жуковский", - говорится в пояснительной справке к документу.

Инициатива присвоения этого наименования принадлежит ОАО "Рампорт Аэро" - международному авиационному холдингу, специализирующемуся на строительстве, развитии и эксплуатации аэропортовых комплексов в России, Польше, Италии и Литве.

Присвоенное наименования "Жуковский" обусловлено более точной географической идентификацией местоположения аэропорта, а также увековечиванием памяти Николая Жуковского - российского ученого в области механики, основателя теоретической, технической и экспериментальной аэродинамики.

Торжественное открытие аэропорта, располагающегося на юго-востоке Московской области, в 23 км от столицы, состоялось 30 мая 2016 года. На сегодняшний момент полностью завершен первый этап строительства пассажирского терминала и вспомогательной инфраструктуры.
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