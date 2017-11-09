Международному аэропорту в подмосковном Раменском официально присвоено название "Жуковский"

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присвоении наименования "Жуковский" международному аэропорту в Московской области. Соответствующий документ опубликован 18 ноября на сайте правительства России, сообщает "ТАСС"
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"На базе аэродрома Раменское Летно-исследовательского института имени М. М. Громова, расположенного в городе Жуковском Московской области, реализуется инвестиционный проект по созданию международного аэропорта. Цель проекта - решение стратегических задач в области авиаперевозок, включая создание низкотарифного авиаперевозчика. Подписанным распоряжением новому аэропорту присвоено наименование "Жуковский", - говорится в пояснительной справке к документу.
Инициатива присвоения этого наименования принадлежит ОАО "Рампорт Аэро" - международному авиационному холдингу, специализирующемуся на строительстве, развитии и эксплуатации аэропортовых комплексов в России, Польше, Италии и Литве.
Присвоенное наименования "Жуковский" обусловлено более точной географической идентификацией местоположения аэропорта, а также увековечиванием памяти Николая Жуковского - российского ученого в области механики, основателя теоретической, технической и экспериментальной аэродинамики.
Торжественное открытие аэропорта, располагающегося на юго-востоке Московской области, в 23 км от столицы, состоялось
30 мая 2016 года. На сегодняшний момент полностью завершен первый этап строительства пассажирского терминала и вспомогательной инфраструктуры.