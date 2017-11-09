На строящейся станции метро "ЦСКА" установили скульптуры четырех выдающихся спортсменов Рубрики: Метрополитен

Марат Хуснуллин | Марат Хуснуллин | stroi.mos.ru



"Станция метро "ЦСКА" готова практически на 80%. К настоящему времени уже установлены четыре скульптуры выдающихся спортсменов в вестибюлях станции", - цитирует слова Хуснуллина



Станция "ЦСКА" расположена на первом участке Третьего пересадочного контура. Основные строительные работы на первом участке Третьего пересадочного контура метро от станции "Деловой центр" до станции "Петровский парк" завершены, сейчас идёт наладка оборудования и инженерных систем.



"Работы на всем участке от станции "Деловой центр" до станции "Петровский парк" идут в плановом режиме. Сейчас здесь работают более 5000 человек. Мы настроены запустить этот участок уже в этом году", добавил заммэра.



По словам Хуснуллина, около станции метро "ЦСКА" планируется создать пешеходную зону, а также организовать условия для пересадки на наземный городской транспорт. Как сообщил 18 ноября заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, станция "ЦСКА" и благоустройство, которое будет выполнено на прилегающей территории, станут одним из самых красивых проектов за последние несколько лет."Станция метро "ЦСКА" готова практически на 80%. К настоящему времени уже установлены четыре скульптуры выдающихся спортсменов в вестибюлях станции", - цитирует слова Хуснуллина "Интерфакс" Станция "ЦСКА" расположена на первом участке Третьего пересадочного контура. Основные строительные работы на первом участке Третьего пересадочного контура метро от станции "Деловой центр" до станции "Петровский парк" завершены, сейчас идёт наладка оборудования и инженерных систем."Работы на всем участке от станции "Деловой центр" до станции "Петровский парк" идут в плановом режиме. Сейчас здесь работают более 5000 человек. Мы настроены запустить этот участок уже в этом году", добавил заммэра.По словам Хуснуллина, около станции метро "ЦСКА" планируется создать пешеходную зону, а также организовать условия для пересадки на наземный городской транспорт.



Предыдущая статья | Следующая статья

