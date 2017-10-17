Водитель получил счет на 52 тысячи рублей за два часа парковки на Арбате

Житель столицы получил счет на оплату парковки на Новом Арбате на 52,8 тысячи рублей. Как рассказал пользователь портала Pikabu
под ником VVitty, его машина стояла в зоне платной парковки всего два часа при стоимости стоянки в 200 рублей в час: водитель не мог расплатиться за стоянку авто наличными, решил рассчитаться с помощью программы и увидел, что средств на парковочном счету не хватает. Впоследствии он увидел в мобильном приложении отрицательный баланс – минус 51 тысяча 972 рубля.
Счет на 52 тысячи рублей вместо 400 рублей был выставлен автомобилисту из-за ошибки в приложении "Московский паркинг". По словам водителя, машину на Новом Арбате он оставлял 13 октября, однако программа начала отсчет времени с сентября и выставила счет за 11 дней парковки. Пользователь обратился в техподдержку, однако там проблему решать отказались.
"Девушка из техподдержки долго с кем-то советовалась, а затем выдала возмущённо: "А зачем вы оплачивали через приложение?". Не придумал, что ответить, но составил жалобу. Обещают рассмотреть в срок от 10 до 30 дней. Но я на всякий случай сейчас планирую написать и в прокуратуру", - заключает он.
В прошлом году подобный скандал разгорелся вокруг парковки аэропорта "Домодедово": водитель оставил свой автомобиль на паркинге Р3, которым неоднократно пользовался раньше, а через три дня при выезде с парковки выяснилось, что суточный тариф был упразднен. В итоге водитель получил чек на 15,6 тысячи рублей
. На справедливое возмущение своего клиента в аэропорту тогда заявили, что вся информация была размещена как на сайте аэропорта, так и на информационных стендах на парковке. После шумихи, поднятой в СМИ, аэропорт вручил водителю подарочный сертификат
.