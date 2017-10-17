Водитель получил счет на 52 тысячи рублей за два часа парковки на Арбате

21 июня 2016 г. В "Домодедово" подарком "откупились" от водителя, которому пришлось выдать 16 тысяч за парковку

Москвич, который жаловался на "развод в Домодедово", получил от аэропорта подарочный сертификат. Размер компенсации никто раскрывать не стал, но сотрудники воздушной гавани в глазах водителя превратились в "профессионалов".