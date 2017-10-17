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Водитель получил счет на 52 тысячи рублей за два часа парковки на Арбате
18 октября 2017 г. | Время публикации 15:07
Рубрики: Автотранспорт  
 
Moscow-Live.ru
Житель столицы получил счет на оплату парковки на Новом Арбате на 52,8 тысячи рублей. Как рассказал пользователь портала Pikabu под ником VVitty, его машина стояла в зоне платной парковки всего два часа при стоимости стоянки в 200 рублей в час: водитель не мог расплатиться за стоянку авто наличными, решил рассчитаться с помощью программы и увидел, что средств на парковочном счету не хватает. Впоследствии он увидел в мобильном приложении отрицательный баланс – минус 51 тысяча 972 рубля.

Счет на 52 тысячи рублей вместо 400 рублей был выставлен автомобилисту из-за ошибки в приложении "Московский паркинг". По словам водителя, машину на Новом Арбате он оставлял 13 октября, однако программа начала отсчет времени с сентября и выставила счет за 11 дней парковки. Пользователь обратился в техподдержку, однако там проблему решать отказались.

"Девушка из техподдержки долго с кем-то советовалась, а затем выдала возмущённо: "А зачем вы оплачивали через приложение?". Не придумал, что ответить, но составил жалобу. Обещают рассмотреть в срок от 10 до 30 дней. Но я на всякий случай сейчас планирую написать и в прокуратуру", - заключает он.

В прошлом году подобный скандал разгорелся вокруг парковки аэропорта "Домодедово": водитель оставил свой автомобиль на паркинге Р3, которым неоднократно пользовался раньше, а через три дня при выезде с парковки выяснилось, что суточный тариф был упразднен. В итоге водитель получил чек на 15,6 тысячи рублей. На справедливое возмущение своего клиента в аэропорту тогда заявили, что вся информация была размещена как на сайте аэропорта, так и на информационных стендах на парковке. После шумихи, поднятой в СМИ, аэропорт вручил водителю подарочный сертификат.
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