Мэрия пообещала до конца года вернуть москвичам доступ к данным о загрязнении воздуха Рубрики: Экология

Moscow-Live.ru



"Сайту "Мосэкомониторинга" уже более десяти лет. Он был рассчитан в первую очередь на профессионалов, однако в связи с интересом к нему простых граждан появился социальный запрос его обновить", - объяснил ситуацию Кульбачевский в беседе с РБК. Он подчеркнул, что все городские станции продолжают замеры воздуха. Данные с них предоставляются всем заинтересованным службам, а также жителям, если они обратятся в департамент.



Отметим, что сайт "Мосэкомониторинга" был закрыт вскоре после того, как на сайте "Гринписа России" появилась наглядная интерактивная карта, с помощью которой москвичи могли узнать точное содержание примесей в воздухе в каждом отдельном районе. Этот сервис в автоматическом режиме обновлял информацию, основываясь именно на данных "Мосэкомониторинга".



В департаменте природопользования отключение сайта объяснили необходимостью модернизации программного обеспечения и оперативной системы баз данных. Столичные власти пообещали размещать всю необходимую информацию на сайте мэрии, однако эти данные оказались не полными и весьма размытыми.



Замглавы департамента Евгения Семутникова в начале октября и вовсе заявила, что причиной модернизации сайта "Мосэкомониторинга" послужили участившиеся случаи Глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский заявил, что сайт "Мосэкомониторинга", где до недавнего времени публиковались оперативные данные об уровне загрязнения воздуха в Москве, возобновит свою работу в середине декабря. Неожиданное закрытие ресурса в прошлом месяце вызвало бурную критику со стороны общественности и экологических организаций."Сайту "Мосэкомониторинга" уже более десяти лет. Он был рассчитан в первую очередь на профессионалов, однако в связи с интересом к нему простых граждан появился социальный запрос его обновить", - объяснил ситуацию Кульбачевский в беседе с РБК. Он подчеркнул, что все городские станции продолжают замеры воздуха. Данные с них предоставляются всем заинтересованным службам, а также жителям, если они обратятся в департамент.Отметим, что сайт "Мосэкомониторинга" был закрыт вскоре после того, как на сайте "Гринписа России" появилась наглядная интерактивная карта, с помощью которой москвичи могли узнать точное содержание примесей в воздухе в каждом отдельном районе. Этот сервис в автоматическом режиме обновлял информацию, основываясь именно на данных "Мосэкомониторинга".В департаменте природопользования отключение сайта объяснили необходимостью модернизации программного обеспечения и оперативной системы баз данных. Столичные власти пообещали размещать всю необходимую информацию на сайте мэрии, однако эти данные оказались не полными и весьма размытыми.Замглавы департамента Евгения Семутникова в начале октября и вовсе заявила, что причиной модернизации сайта "Мосэкомониторинга" послужили участившиеся случаи неверной трактовки данных. "Гринпис открыл свою карту, и, используя наши данные концентраций, неверно их нормировал. Наблюдается массовый ложный поток данных, якобы основанных на данных Мосэкомониторинга", - утверждала чиновница.



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