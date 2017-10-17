Москвичи предложили ввести семейные занятия и интеллектуальные кружки в домах культуры Рубрики: Культура

Global Look Press



Как рассказали в департаменте культуры, почти за две недели краудсорсинг-проекта горожане прислали больше полутора тысяч идей. Так, по мнению горожан, учреждения должны продлить график своей работы, а самые интересные крупные мероприятия перенести на выходные, поскольку мероприятия в будни после работы устраивают далеко не всех. Многим не хватает сервиса, помогающего приобрести билеты на мероприятия в Интернете и по банковской карте, а также бесплатного Wi-Fi. Кроме того, участники проекта предлагают оформить фасады и интерьеры ДК в едином стиле, чтобы сделать их узнаваемыми.



Что касается новые кружков, секций и занятий, то больше всего голосов набрали мастер-классы по живописи от профессиональных художников и фотовыставки от участников фотостудий, предназначенные для взрослых. Для детей предлагают открыть интеллектуальные клубы, где смогут устраивать битвы умов, узнавать что-то новое и просто общаться. А многие высказались в пользу семейных занятий, которые могли бы посещать и дети и их родители. Как рассказал замглавы столичного департамента культуры Владимир Филиппов, самые интересные идеи собираются воплотить в следующем году. Тогда же планируют запустить еще один краудсорсинг-проект, посвященный "ребрендингу" городских музеев.



О том, что столичные ДК планируется превратить в многофункциональные досуговые центры, власти столицы сообщали еще в 2012 году, пилотным проектом в этом отношении должен стать бывший В столичных домах культуры и культурных центрах грядут изменения. Участники краудсорсинг-проекта, которым предложили высказать идеи относительно того, как можно улучшить работу ДК, предложили переносить мероприятия на выходные и проводить мастер-классы по живописи и интеллектуальные клубы. Об этом пишет "Российская газета" Как рассказали в департаменте культуры, почти за две недели краудсорсинг-проекта горожане прислали больше полутора тысяч идей. Так, по мнению горожан, учреждения должны продлить график своей работы, а самые интересные крупные мероприятия перенести на выходные, поскольку мероприятия в будни после работы устраивают далеко не всех. Многим не хватает сервиса, помогающего приобрести билеты на мероприятия в Интернете и по банковской карте, а также бесплатного Wi-Fi. Кроме того, участники проекта предлагают оформить фасады и интерьеры ДК в едином стиле, чтобы сделать их узнаваемыми.Что касается новые кружков, секций и занятий, то больше всего голосов набрали мастер-классы по живописи от профессиональных художников и фотовыставки от участников фотостудий, предназначенные для взрослых. Для детей предлагают открыть интеллектуальные клубы, где смогут устраивать битвы умов, узнавать что-то новое и просто общаться. А многие высказались в пользу семейных занятий, которые могли бы посещать и дети и их родители. Как рассказал замглавы столичного департамента культуры Владимир Филиппов, самые интересные идеи собираются воплотить в следующем году. Тогда же планируют запустить еще один краудсорсинг-проект, посвященный "ребрендингу" городских музеев.О том, что столичные ДК планируется превратить в многофункциональные досуговые центры, власти столицы сообщали еще в 2012 году, пилотным проектом в этом отношении должен стать бывший ДК "ЗИЛ" , где предполагалось добавить в программу танцевальных коллективов занятия по современным танцам, а наряду с традиционными бесплатными программами предложить коммерческие, но с определенной квотой бюджетных мест. Тогда же городской департамент культуры объявил о сборе предложений по "смене имиджа" столичных театральных площадок и афиш, который будет способен привлечь в театры молодежь. Однако о результатах обоих этих проектов сейчас ничего не известно.



Предыдущая статья | Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 9 апреля 2012 г. Столичные дома культуры сделают досуговыми центрами

Как заявил руководитель департамента культуры Сергей Капков, власти намерены активно заняться "перепрофилированием" домов культуры под многофункциональные досуговые центры. Пилотным проектом должен стать бывший ДК "ЗИЛ". 7 марта 2012 г. Москвичей приглашают придумать новый образ для театров

