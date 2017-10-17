Москвичи предложили ввести семейные занятия и интеллектуальные кружки в домах культуры

В столичных домах культуры и культурных центрах грядут изменения. Участники краудсорсинг-проекта, которым предложили высказать идеи относительно того, как можно улучшить работу ДК, предложили переносить мероприятия на выходные и проводить мастер-классы по живописи и интеллектуальные клубы. Об этом пишет "Российская газета"
.
Как рассказали в департаменте культуры, почти за две недели краудсорсинг-проекта горожане прислали больше полутора тысяч идей. Так, по мнению горожан, учреждения должны продлить график своей работы, а самые интересные крупные мероприятия перенести на выходные, поскольку мероприятия в будни после работы устраивают далеко не всех. Многим не хватает сервиса, помогающего приобрести билеты на мероприятия в Интернете и по банковской карте, а также бесплатного Wi-Fi. Кроме того, участники проекта предлагают оформить фасады и интерьеры ДК в едином стиле, чтобы сделать их узнаваемыми.
Что касается новые кружков, секций и занятий, то больше всего голосов набрали мастер-классы по живописи от профессиональных художников и фотовыставки от участников фотостудий, предназначенные для взрослых. Для детей предлагают открыть интеллектуальные клубы, где смогут устраивать битвы умов, узнавать что-то новое и просто общаться. А многие высказались в пользу семейных занятий, которые могли бы посещать и дети и их родители. Как рассказал замглавы столичного департамента культуры Владимир Филиппов, самые интересные идеи собираются воплотить в следующем году. Тогда же планируют запустить еще один краудсорсинг-проект, посвященный "ребрендингу" городских музеев.
О том, что столичные ДК планируется превратить в многофункциональные досуговые центры, власти столицы сообщали еще в 2012 году, пилотным проектом в этом отношении должен стать бывший ДК "ЗИЛ"
, где предполагалось добавить в программу танцевальных коллективов занятия по современным танцам, а наряду с традиционными бесплатными программами предложить коммерческие, но с определенной квотой бюджетных мест. Тогда же городской департамент культуры объявил о сборе предложений по "смене имиджа" столичных театральных площадок
и афиш, который будет способен привлечь в театры молодежь. Однако о результатах обоих этих проектов сейчас ничего не известно.