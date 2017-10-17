После катастрофичного капремонта в доме на Фрунзенской несколько чиновников лишились должностей

Сразу несколько чиновников, отвечавших за реализацию программы капитального ремонта в центре Москвы, были уволены после скандала вокруг дома номер 3 по 3-й Фрунзенской улице. Местным жителям пообещали, что их жилье преобразится, поскольку работы будет проводить один из лучших подрядчиков. На деле же ремонт обернулся жуткими погромами.
Как сообщает радиостанция "Свобода"
, сегодня в этом доме кругом торчат оголенные провода под напряжением, трубы сварены встык, а не через муфту, в подвале вырван канализационный коллектор, из-за чего вода попросту впитывается в песок, а в батареях заглушены трубы, из-за чего невозможно запустить отопление. На трубах строители также сэкономили, и результатом этого решения стали "вселенские" потопы
в подъездах и квартирах.
Директор Межрегиональной гильдии управляющих компаний Вера Москвина в беседе с порталом рассказала, что по требованиям Городской комиссии общественного контроля уже снят с должности руководитель территориального управления капитального ремонта по Центральному округу, а также уволены его заместители. "Если вдруг выяснится, что трубы плохого качества поставил подрядчик, то он же их снимет и увезет к себе на дачу. А сюда за свой счет поставит новые, хорошие", - заверила Москвина.
В то же время она добавила, что в Фонде капитального ремонта есть документы о том, что работы по дому были завершены, а значит, управляющая компания и уполномоченный представитель собственников, которого жильцы выбирают на общем собрании, подписали акт о приеме работ. "Куда они [жители] смотрели?" - заявила собеседница радиостанции.
Сами жильцы, в свою очередь, возразили, что у них нет достаточных знаний о том, чтобы оценивать инженерные работы. "Мне говорят: а как же вы допустили, что у вас стояки незаглушенные? Я допустила? Да я ничего не понимаю в отоплении, я должна только говорить, тепло у меня в квартире или нет", - возмутилась собственница одной из квартир дома на Фрунзенской.
Представитель собственников же, о котором говорила Москвина, утверждает, что подписывал только два документа - о сдаче в эксплуатацию лифтов и мусоропроводов, которые действительно работают. По его словам, никаких документов о завершении работ по системе отопления, водоснабжения и канализации он не подписывал.
Отметим, что на капитальный ремонт дома было выделено 43 миллиона рублей. Эта сумма была сформирована из ежемесячных платежей собственников жилья, то есть все работы проводятся за счет москвичей.