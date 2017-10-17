Следователи ищут жертв задержанного таксиста, который опаивал и грабил пассажиров Рубрики: Криминал

ГСУ СК России по городу Москве



Утром 9 апреля вблизи проезжей части на улице Двинцева было обнаружено тело 54-летнего мужчины без видимых телесных повреждений. Экспертиза установила, что он погиб от отравления этиловым спиртом и психотропным препаратом. В ходе следствия был установлен и задержан подозреваемый, который с 2015 года подрабатывал частным извозом и под разными предлогами давал своим клиентам



Дома у таксиста изъяты многочисленные телефоны и аксессуары к ним, более 100 наручных часов, а также большое количество сильнодействующих психотропных препаратов. Таксисту предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 111, пунктом "в" части 4 статьи 162 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, сопряженное с разбоем).



Cледствие проверяет обвиняемого на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столицы. Жертвам преступника предлагается сообщить об этом в Останкинский межрайонный следственный отдел следственного управления по Северо-Восточному округу по телефону: 8(495)616-66-68, в дежурную службу ГСУ СК по телефону: 8(495)690-44-51 или по телефону 02.



Следственный комитет обратился к гражданам, пострадавшим от действий задержанного накануне таксиста-клофелинщика Ваагана Карапетяна, с просьбой сообщить об этом в органы. "Следствие обращается ко всем, кто пострадал от действий Карапетяна и по каким-либо причинам пока не сделал соответствующего заявления в правоохранительные органы, с убедительной просьбой сообщить указанную информацию", - говорится на сайте столичного главка СК.Утром 9 апреля вблизи проезжей части на улице Двинцева было обнаружено тело 54-летнего мужчины без видимых телесных повреждений. Экспертиза установила, что он погиб от отравления этиловым спиртом и психотропным препаратом. В ходе следствия был установлен и задержан подозреваемый, который с 2015 года подрабатывал частным извозом и под разными предлогами давал своим клиентам минеральную воду , в которой заранее растворял нейролептики. Когда пассажиры засыпали, он грабил их.Дома у таксиста изъяты многочисленные телефоны и аксессуары к ним, более 100 наручных часов, а также большое количество сильнодействующих психотропных препаратов. Таксисту предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 111, пунктом "в" части 4 статьи 162 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, сопряженное с разбоем).Cледствие проверяет обвиняемого на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столицы. Жертвам преступника предлагается сообщить об этом в Останкинский межрайонный следственный отдел следственного управления по Северо-Восточному округу по телефону:, в дежурную службу ГСУ СК по телефону:или по телефону 02.



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