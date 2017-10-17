Противникам мусоросжигательных заводов не дают провести митинг в "гайд-парке" из-за "активности в соцсетях"

12 января 2017 г. "Без вариантов": четыре мусоросжигательных завода построят в Подмосковье за пять лет

Экологи отмечают, что строительство мусоросжигательных заводов приведет к ухудшению экологической ситуации, а альтернативы им не предусмотрено. А объемы захоронения отходов в итоге сократятся лишь на 19%.