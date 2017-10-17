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Противникам мусоросжигательных заводов не дают провести митинг в "гайд-парке" из-за "активности в соцсетях"
18 октября 2017 г. | Время публикации 13:10 | Последние изменения 14:15
Рубрики: Общество, Экология  
Сюжет: Мусорная проблема Москвы и области
 
Митинг против мусоросжигания, Москва-Казань / ВКонтакте
Организаторы московского митинга против строительства мусоросжигательных заводов в Подмосковье опасаются срыва мероприятия. Акция с участием до 500 человек должна была пройти 21 октября с 12:00 до 14:00 в "гайд-парке" Сокольников. В минувшую пятницу организаторы получили официальный документ о согласовании митинга за подписью куратора площадки. А уже в понедельник - новую бумагу с отказом, "по решению департамента региональной безопасности Москвы".

В парке им пояснили, что департаменту "не понравилась активность в соцсетях, но претензий к личности организатора и теме митинга нет". Об этом сообщается на странице мероприятия в соцсети "ВКонтакте". В департаменте региональной безопасности организаторам не объяснили, чем вызван отказ. По словам юристов, власти Москвы в данном случае превышают свои полномочия, так как митинг в "гайд-парке" вообще не требует обязательного согласования.

"Законодательством установлен исключительно порядок "информирования" уполномоченного органа о проведении мероприятия в специально отведенном месте, и никоим образом не определен порядок согласования мероприятия в той или иной форме или же обязательный характер подобного согласования", - говорится в комментарии юриста, который цитируют организаторы митинга.

Согласно регламенту проведения мероприятий, опубликованному на сайте парка "Сокольники", власти Москвы не нужно даже специально уведомлять о митинге в "гайд-парке", если его численность не превышает 1500 человек. С департаментом региональной безопасности и префектурой идет лишь "взаимодействие и обмен информацией". При этом департамент должен следить за исполнением регламента, а за его нарушение положена дисциплинарная ответственность.

Таким образом, отказ властей незаконен, но устроители митинга все же опасаются его проводить во избежание проблем. Цинизм ситуации еще и в том, что нынешний год в России объявлен Годом экологии. Организаторы добиваются согласования акции и ищут альтернативные площадки.

Еще в январе Гринпис России сообщил, что к 2021 году в Подмосковье собираются построить четыре мусоросжигательных завода в рамках проекта "Чистая страна". В июне президент Владимир Путин подтвердил это во время прямой линии, итогом которой стало спешное закрытие мусорного полигона "Кучино" в Балашихе по жалобам местных жителей. Путин отметил, что строить заводы будет государственная корпорация "Ростех", а технологии будут "хорошие, японские".

Уже через пять дней после прямой линии стало известно, что конкурс на строительство заводов в Подмосковье выиграла компания, принадлежащая ООО "РТ-Инвест финанс", в капитале которой присутствует "Ростех". Высокопоставленные источники СМИ в подмосковном правительстве предположили, что ситуация в Балашихе могла быть специально вынесена на федеральный уровень ради "пиара" мусоросжигательных заводов, строительство которых вызывает протесты в обществе.

По предварительным данным, заводы построят в Наро-Фоминске, Солнечногорске, Ногинске и Воскресенске. В группе "РТ-Инвест" говорят, что площадки только подбираются. Жители Подмосковья уже неоднократно проводили митинги против строительства мусоросжигательных заводов. Сразу несколько таких акций прошло в Московской области 23 сентября. Участники отмечали, что мусоросжигательные заводы позиционируются как современные технологии, но сжигание вредно и опасно, поэтому противники МСЗ требуют раздельного сбора мусора, его сортировки и дальнейшей глубокой переработки.

председатель экспертного совета при комиссии по экологической политике Мосгордумы Александр Чумаков отмечал, что в случае запуска заводов москвичей ждет кислородное голодание. А экологи Гринписа считают, что открытие заводов не поможет существенно снизить объемы захоронения отходов. Кроме того, заводы загрязняют воздух опасными химикатами и токсичной золой, уничтожая тысячи тонн сырья, которое можно переработать и использовать повторно.

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