На двух улицах в Останкино ввели платную парковку: места пустуют, зато дворы и газоны забиты

10 октября 2017 г. Мэрия потратит более 4 миллионов рублей на опрос москвичей о платных парковках

Активисты считают, что деньги уйдут "в воздух", поскольку результаты этих опросов очевидны уже сейчас: противников платного паркинга никто не услышит.