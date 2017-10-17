На двух улицах в Останкино ввели платную парковку: места пустуют, зато дворы и газоны забиты

Первый день работы платной парковки на Калибровской улице и в Мурманском проезде Останкинского района Москвы обернулся "адом" и "кошмаром во дворах". Об этом пишет на своей странице в Facebook
муниципальный депутат Нина Федюнина. По ее словам, введение платной зоны втайне от жителей согласовал прежний состав Совета депутатов. Новые мундепы просили департамент транспорта ввести мораторий на платную парковку и провести рабочую встречу, но реакции не последовало.
"Мне поступают сообщения и звонки, что все дворы в несколько рядов заполнены машинами с Мурманского, ведь сегодня там заработала платная зона. Невозможно проехать ни с коляской, с детьми страшно ходить, их из-под машин вытаскивают буквально. <...> О том, чтобы на своей машине подъехать к дому, не может быть и речи", - пишет Федюнина. Автомобилями заставлены и газоны. Мусоровозы не могут подъехать к контейнерам и развернуться. При этом платные места, судя по фотографиям, пустуют.
Власти, по словам Федюниной, теперь ссылаются на решение депутатов прошлого созыва. "Максим Станиславович [Ликсутов, руководитель департамента транспорта
], приезжайте к нам во дворы и убедитесь в ваших благих намерениях. Вам жители скажут в лицо, все что они думают", - предложила депутат Останкинского района. Федюнина надеется, что вопрос удастся обсудить на предстоящей встрече с префектом Северо-Восточного округа Валерием Виноградовым.
17 октября Ликсутов повторил в беседе с журналистами, что точечное введение платных парковок продолжится "в местах наибольшего притяжения машин". "Точечное внедрение платной парковки происходит постоянно, мы периодически об этом заявляем. Программа эта никуда не уходит, она остается. При получении заявок и решений муниципальных депутатов эти дома появляются [в зоне платного парковочного пространства]", - сказал заммэра (цитата по ТАСС).
Платная парковка в Москве действует более чем на тысяче улиц, занимая свыше трети
городской территории. В последние годы все больше платных парковок появляется в спальных районах, хотя раньше власти обещали, что они не распространятся дальше Третьего транспортного кольца (а перед этим - дальше Бульварного). Чиновники объясняют, что о введении платы просят жители и муниципальные депутаты. Сами москвичи не раз это опровергали, а мундепы рассказывали, что инициатива исходит вовсе не от них, а от самого департамента транспорта.