Все поступившие в продажу браслеты с чипами карты "Тройка" разошлись за несколько часов

3 октября 2017 г. Кольца с функциями карты "Тройка" могут появиться в столице к концу октября

Компания PayRing создала технологию платежей с помощью электронного кольца, которое позволяет производить оплату на бесконтактных терминалах и в онлайн-режиме. Такие кольца с функциями карты "Тройка" вскоре появятся в продаже.