Все поступившие в продажу браслеты с чипами карты "Тройка" разошлись за несколько часов

Днем в среду, 18 октября, в столичном метрополитене появились в продаже силиконовые браслеты с функционалом транспортной карты "Тройка". Несмотря на то, что стоимость такого браслета в несколько раз превышала цену простой карты, все имевшиеся в продаже гаджеты были распроданы в течение нескольких часов, сообщает агентство "Москва"
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"Первая партия силиконовых браслетов с функционалом карты "Тройка", которые поступили в продажу в сувенирные магазины столичного метро в количестве 500 штук, разошлась в первый же день продаж всего за 3,5 часа", - заявил представитель подземки Роман Латыпов. По его словам, руководство метрополитена уже заказало новую партию браслетов, которая поступит в продажу в конце октября.
Стоимость браслета составляет 450 рублей. Их можно было приобрести на стойке "Живое общение" на станции "Пушкинская", а также в сувенирных магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная". Женские модели, которые отличаются небольшим размером, были представлены в девяти расцветках. Мужские браслеты, более крупные, продавались в двух вариантах - красные или черные.
Отметим, что пополнить кошелек карты, встроенной в брелок, можно либо в кассах метро, либо через интернет-приложения по номеру карты, указанному на обратной стороне гаджета. Услуга пополнения счета через терминалы в подземке создателями браслета не предусматривалась.
Летом прошлого года московскую "Тройку" начали выпускать в виде брелока. Тогда ее можно было получить только в подарок при покупке билетов "Единый" на 90 или 365 дней. Сейчас их можно приобрести за 350 рублей. Кроме того, в метрополитене разработали кольца
с аналогичным функционалом.