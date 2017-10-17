Более 50 домов введут в строй в следующем году в рамках программы реновации

17 октября 2017 г. Противников "бездумных" трат на реновацию призвали прийти на сегодняшний прием в Мосгордуму

В ближайшие дни столичные депутаты будут принимать бюджет Москвы на 2018 год. 106 миллиардов рублей в нем запланированы на реновацию, которая, как считает депутат Мосгордумы Елена Шувалова, по сути является "отъемом собственности".