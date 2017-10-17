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Более 50 домов введут в строй в следующем году в рамках программы реновации
18 октября 2017 г. | Время публикации 08:30 | Последние изменения 12:25
Рубрики: Недвижимость  
Сюжет: Снос жилья и реновация кварталов
 
Reuters
В рамках реализации проекта реновации в 2018 году войдет в строй более 50 домов, сообщил в прямом эфире радиостанции "Эхо Москвы" председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников.

"Насколько я помню из доклада сегодня на комиссии, 51 дом войдет в строй в 2018 году, и постепенно будет нарастать. То есть, до 2020 года на 210 площадках будет построено 3,4 миллиона квадратных метров жилья, всего надо 16. До 2021 года эта цифра будет порядка 6 миллионов", — отметил Шапошников. Он напомнил, что на реновацию планируется потратить порядка 400 миллиардов рублей в течение 2017-2020 годов; всего под застройку новых домов в настоящее время готово 210 площадок, еще 150 находятся в разработке.

Напомним, строительство стартовых домов и переселение в них жителей будет проходить в две волны. В первую включено 59 площадок, расположенных в девяти округах. Переселение первой волны начнется в 2017 году и продлится до 2019-го. На 12 площадках из этих 59-ти дома уже построены и введены в строй, квартиры там приводятся в соответствие со стандартом реновации. В целом строительство домов первой волны позволит переселить 36 тысяч жителей из 14 тысяч квартир в 158 домах. Во вторую волну реновации, которая начнется в 2020 году, включена 151 стартовая площадка, куда переселят 83 тысячи москвичей из 410 домов.

Между тем реновацию по-прежнему поддерживают далеко не все: так, депутат Мосгордумы Елена Шувалова, выступающая против массового сноса домов, называет планы по реновации "бездумными тратами". По ее словам, аварийные дома в реновацию не включали, а потому данная программа представляет собой "насильственное переселение граждан с отъемом собственности".

А экс-глава НИиПИ Генплана Москвы Сергей Ткаченко отметил, что тема пятиэтажек возникла в связи с крахом проекта Новой Москвы: до 2010 года у города было много свободных земель, которые можно было бы использовать для застройки. Однако в 2011-2012 годах мэрия начала распродажу имущества Москвы, после чего никаких резервов, кроме свободного пространства под пятиэтажками, у столицы не осталось.
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