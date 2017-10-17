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"Обеспеченные" города Подмосковья перестанут передавать излишки денег в другие города
18 октября 2017 г. | Время публикации 09:51
Рубрики: Областная инфраструктура  
 
Пресс-служба Губернатора Московской области
В Подмосковье больше не будут забирать деньги у богатых муниципалитетов, чтобы отдать их бедным. "Впервые в истории области мы отменяем так называемые отрицательные трансферты, оставляя муниципалитетам с мощной налоговой базой все заработанные ими средства", заявил на заседании областного правительства губернатор Андрей Воробьев. Его цитирует "Российская газета".

Таким образом власти региона возвращают успешным муниципалитетам стимул зарабатывать: если сейчас все излишки, превышающие норматив бюджетной обеспеченности, приходится отдавать дотационным "соседям", то в дальнейшем успешные муниципалитеты смогут потратить остающиеся у них деньги на исполнение госпрограмм, в том числе связанных с развитием инфраструктуры. При этом в Подмосковье насчитывается только 12 муниципалитетов, способных самостоятельно заработать на собственные нужды. Под отрицательный трансферт, как уточнила зампред правительства области Ирина Смирнова, попадают городские округа Химки, Лобня, Домодедово и Котельники и еще 9 небольших поселений, которые в общей сложности получают дополнительно 1,6 миллиарда рублей.

Напомним, отрицательные трансферты стали "побочным эффектом" объединений в городские округа, которые привели к массовым протестам в 2014-2016 годах. Одно из них было оспорено в Верховном суде РФ, однако, судя по всему, все эти протесты оказались безрезультатны. Сообщалось, что поселения с профицитным бюджетом, закупающие на свои деньги коммунальную технику, отказываются "делиться" с соседними территориями из опасения, что коммунальные службы перестанут заниматься новым городским округом. Местные же жители заявляли, что упраздняемые реформой советы сельских и городских поселений работают намного эффективнее, чем районные и городские власти.

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