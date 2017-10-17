"Обеспеченные" города Подмосковья перестанут передавать излишки денег в другие города

18 ноября 2016 г. Жители Подмосковья соберутся на митинг против объединения в городские округа

20 ноября жители Подмосковья соберутся на митинг против административной реформы в Гайд-парке "Сокольники". Местные жители утверждают, что объединение муниципалитетов развяжет руки застройщикам и приведет к росту напряженности.