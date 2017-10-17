Москвичей предупредили об усилении ветра до четверга Рубрики: Погода





МЧС предупреждает, что в случае ухудшения погоды возможны повреждения линий электропередач, повал деревьев, повреждение кровель домов, затруднение движения транспорта и ДТП. Гражданам рекомендовано переждать погоду в капитальном строении, пешеходам - обходить рекламные щиты и шаткие строения. Автомобилистам следует соблюдать скоростной режим и дистанцию от других участников движения, парковать машину в гараж, а при его отсутствии - вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. В Москве в течение всего дня ожидается сильный ветер с порывами. Как сообщается на сайте столичного управления МЧС, с 12:00 до 18:00 18 октября и с 22:00 18 октября до 3:00 19 октября в городе ожидается усиление западного и северо-западного ветра с порывами 12-17 метров в секунду.МЧС предупреждает, что в случае ухудшения погоды возможны повреждения линий электропередач, повал деревьев, повреждение кровель домов, затруднение движения транспорта и ДТП. Гражданам рекомендовано переждать погоду в капитальном строении, пешеходам - обходить рекламные щиты и шаткие строения. Автомобилистам следует соблюдать скоростной режим и дистанцию от других участников движения, парковать машину в гараж, а при его отсутствии - вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.



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