Перегруженную свалку в Люберцах вместо закрытия увеличат втрое и будут использовать еще пять лет

Подмосковный мусорный полигон "Торбеево" вблизи Люберец не закроют к 2020 году, как планировалось ранее. Вместо этого его площадь увеличат втрое, а срок эксплуатации продлят до 2025 года. Об этом пишет РБК
со ссылкой на директора эксплуатирующей полигон компании "Энит" Сергея Котенко и представителя минэкологии Московской области.
Полигон возле деревни Торбеево принимает бытовой мусор третьего, четвертого и пятого классов опасности. Отходы едут из юго-восточных районов столицы, подмосковных Люберец, Раменского, Жуковского, Дзержинского, Лыткарино. Туда также планировалось перенаправлять мусор с закрывшейся Кучинской свалки в Балашихе. Люберецкие власти предупреждали, что это будет сложно из-за перегруженности полигона.
В конце июня глава Люберец Владимир Ружицкий заявлял, что в округ не перераспределено "ни одного транспортного средства с балашихинской свалки". Местные жители, однако, жаловались, что мусор привозят не только на сам полигон "Торбеево", но и на большой участок вблизи домов. В июле они провели митинг с требованием срочно закрыть "Торбеево". Из-за нарушений и жалоб эксплуатирующая полигон компания "Энит" неоднократно привлекалась к административной ответственности.
Ружицкий обещал, что к 2020 году свалку закроют. "Других полигонов в городском округе не появится. Люберцы - это зеленая зоны, это легкие столицы", - говорил чиновник. По данным РБК, теперь в минэкологии Московской области говорят не о закрытии, а о модернизации и реконструкции полигона. Там планируется внедрить систему генерации свалочного газа в электроэнергию и тепло. Площадь полигона при этом увеличится с 8 гектаров до 25.
В минэкологии добавили, что в планы модернизации и продления сроков работы включено восемь полигонов Подмосковья, включая "Торбеево". Какие еще свалки ждет реконструкция, не уточняется. Напомним, ранее РБК сообщал, что в начале 2018 года крупнейший
в столичном регионе мусорный полигон откроется на месте законсервированной свалки "Малинки" вблизи Троицка. Власти утверждают, что речь идет лишь о рекультивации, но жители Новой Москвы опасаются, что на самом деле свалку готовят к приему новых потоков мусора.