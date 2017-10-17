Перегруженную свалку в Люберцах вместо закрытия увеличат втрое и будут использовать еще пять лет

17 октября 2017 г. Жители Новой Москвы собрали тысячи подписей против превращения закрытой свалки возле Троицка в крупнейший полигон

Чиновники уверяют, что на полигоне "Малинки" всего лишь идет рекультивация, и завозить туда будут только грунт для саркофага. Однако жители опасаются, что на самом деле свалку готовят к приему новых отходов.